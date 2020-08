Il nuovo Call of Duty non includerà l'upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà il primo capitolo del noto franchise militare per le console di nuova generazione. Secondo un recente leak, Activision venderà dei "Cross-Gen Bundle" che permetteranno ai giocatori di PS4 e Xbox One di accedere alle versioni per le nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X.

In altri termini, sembra che non verrà sfruttata una delle più interessanti funzionalità delle nuove console, che offre ai giocatori la possibilità di acquistare i giochi una sola volta e poi decidere se giocare sull'attuale o sulla prossima generazione. Una promozione simile era già stata messa in pratica nel 2013: molti giochi come Halo Infinite e Cyberpunk 2077 ne faranno uso, ma alcuni produttori, come Electronic Arts, hanno già annunciato che porranno dei limiti ai lanci cross-generation. Il tutto va poi inquadrato alla luce del rincaro che verrà applicato sui giochi di nuova generazione.

Nella giornata di oggi, Activision e Treyarch riveleranno ulteriori dettagli su Call of Duty: Black Ops Cold War e ne mostreranno il gameplay, ma nei giorni scorsi sono emersi diversi rumor sul nuovo titolo militare. Tra questi, che ci saranno dei "Cross-Gen Bundle" che sembrano appunto consentire di accedere alle versioni next-gen del gioco a prezzi scontati qualora lo si abbia già comprato per PS4 e Xbox One.