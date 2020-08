Call of Duty Black Ops: Cold War, arrivano teaser e artwork. Verrà mostrato il 26 agosto

Ormai è ufficiale: il prossimo capitolo di Call of Duty sarà un nuovo Black Ops. Sottotitolato Cold War, il titolo sviluppato da Treyarch Studios in collaborazione con Raven Software è stato presentato attraverso un primo trailer, che ci catapulta negli anni '60 della Guerra Fredda, e con un artwork che mette in mostra la cover ufficiale del gioco.

Black Ops: Cold War, mancano pochi giorni al reveal definitivo

L'annuncio di un nuovo Call of Duty era già nell'aria, almeno da qualche mese.

Le prime indiscrezioni avevano pre-annunciato il setting del prossimo capitolo, ambientato in piena Guerra Fredda, proprio come l'episodio originale pubblicato da Activision nel 2010. A quel punto si è parlato di un vero e proprio reboot di Black Ops, un'operazione tutt'altro che sorprendente dopo aver accolto il 'nuovo' Modern Warfare (2019).

Il teaser trailer diffuso lo scorso 19 agosto ha quindi confermato l'ambientazione storica, attraverso un enigmatico filmato incentrato sul conflitto silente tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica.

Lo stesso video ha annunciato la data del reveal mondiale di Cold War: 26 agosto. In tale occasione assisteremo alla presentazione delle principali caratteristiche del nuovo capitolo e, probabilmente, a una demo gameplay tratta dalla nuova campagna.

Dopo il trailer è arrivato anche il turno dell'artwork ufficiale. L'illustrazione è stata diffusa su Twitter tramite il profilo di Treyarch Studios: un primo piano raffigurante un soldato sovietico e uno americano, il che sembra suggerire la presenza di una doppia fazione giocabile all'interno del nuovo capitolo. Con ogni probabilità, la stessa immagine verrà riutilizzata come cover art del gioco al momento del lancio.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops: Cold War è in sviluppo presso Treyarch con la supervisione di Raven Software, studio che si cela dietro la realizzazione del first-person shooter Singularity (2010) e dei comparti multiplayer di alcuni episodi di Call of Duty, come Modern Warfare 3, Ghosts e Advanced Warfare.