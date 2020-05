Giochi EA in versione next-gen gratuita solo per un periodo di tempo limitato

Smart Delivery è la nuova funzionalità che permette di acquistare un'unica volta un gioco Xbox e decidere se giocarlo su Xbox Series X o su Xbox One. Se ne è parlato nel corso del deludente evento di presentazione del gameplay dei giochi per Xbox Series X, occasione in cui Electronic Arts ha ribadito il suo supporto alla funzionalità con Madden NFL 21 e altri giochi.

Non è l'unico studio di terze parti a farlo, ovviamente, ma si tratterà di un supporto con limitazioni. Per beneficiare dell'offerta di Smart Delivery, infatti, i giocatori dovranno acquistare Madden NFL 21 per Xbox One entro il 31 dicembre 2020 ed effettuare l'upgrade alla versione Xbox Series X entro il 31 marzo 2021 come si legge in questa press release. In altri termini, il supporto a Smart Delivery è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Non c'è ancora l'ufficialità ma sembra che EA voglia commercializzare delle versioni scatolate su disco dei suoi giochi sportivi per PS5 e Xbox Series X. Se nel periodo di lancio si potrebbe beneficiare dello Smart Delivery, giocare Madden NFL 21 su Xbox Series X nel 2021 sembrerebbe possibile solo acquistando la versione next-gen scatolata del gioco.

In una call sui risultati finanziari il CEO di EA Andrew Wilson ha ribadito l'impegno della sua compagnia nel supportare la nuova generazione, innanzitutto con i propri titoli sportivi. "I team di sviluppo di EA si impegnano, come sempre, a sfruttare le nuove tecnologie in modi entusiasmanti a vantaggio dei loro fan e siamo entusiasti del lavoro svolto per l'ottimizzazione di Madden NFL 21 per Xbox Serie X. Siamo lieti di essere partner di EA per la prossima generazione di giochi" ha detto Sarah Bond del team Xbox durante l'evento prima citato.