Il meglio di Steam 2023: ecco i giochi più giocati e acquistati dell'anno

Steam ha pubblicato i dati dei giochi più acquistati e giocati di questo 2023, la maggior parte dei quali, peraltro, sono attualmente in offerta. Tra questi figurano alcuni titoli piuttosto ovvi, come Baldur's Gate 3 o Counter-Strike 2, ma vi è anche qualche produzione che potrebbe stupire, come Starfield.

Per l'esattezza le categorie sono sette: i più venduti, le migliori nuove uscite, i più giocati, i migliori in accesso anticipato, i più giocati su Steam Deck, i più giocati con il controller, e i migliori per la realtà virtuale. Inoltre, la piattaforma di Valve divide ogni categoria in: Platino (le prime 12 posizioni), Oro (dalla 13a alla 24a posizione), Argento (dalla 25a alla 50a posizione) e Bronzo (dalla 51a alla 100a posizione).

Fatta eccezione per le categorie relative ad accesso anticipato e VR, dalle quali è escluso per ovvie ragioni, potrebbe sorprendervi sapere che Starfield figura tra i titoli platino in tutte le altre categorie. Un risultato che, tuttavia, non si pone in contrasto con le notizie poco lusinghiere degli ultimi giorni, tra cui la pioggia di recensioni negative ottenute nell'ultimo mese. E vi spieghiamo subito il perché.

Per quanto riguarda "I più venduti", è innegabile che Starfield abbia riscosso un successo perfino inaspettato: non a caso ha rappresentato il miglior rilascio di sempre per Bethesda. Di conseguenza, dato che le "Migliori uscite" vengono misurate dalla piattaforma sulla base del ricavo lordo, inevitabilmente Starfield guadagna un posto d'eccellenza in entrambe le categorie.

Peculiare è la categoria "I più giocati", il che lascerebbe intendere che vengano calcolate le ore accumulate dagli utenti all'interno del gioco. Invece, viene preso come riferimento semplicemente il numero massimo di giocatori simultanei raggiunti e rientra nella categoria platino solo i titoli che abbiano superato almeno i 300.000. Sono esclusi solo i picchi relativi a eventi specifici o weekend gratuiti.

Ad ogni modo, oltre a Starfield e alcune produzioni scontate come il già citato Baldur's Gate 3 o Call of Duty: Modern Warfare III (qui la nostra recensione), è interessante notare che tra i più redditizi appaia Destiny 2. L'MMOFPS di Bungie, acquisita lo scorso anno da Sony, è stato travolto dalla delusione dei fan a causa dei numerosi rimandi di quella che sarà l'espansione conclusiva, La Forma Ultima, e di contenuti poco entusiasmanti rilasciati nel corso dell'ultimo anno. La stessa software house, a novembre, è intervenuta per scusarsi.

Per consultare la lista completa dei giochi e visionare le diverse promozioni disponibili potete collegarvi direttamente alla pagina di Steam dedicata ai migliori titoli del 2023.