Starfield: le recensioni Steam degli ultimi 30 giorni sono 'per lo più negative'

Continua a calare la popolarità tra i videogiocatori di Starfield, ultima opera firmata Bethesda Game Studios che, dopo aver segnato il lancio di maggior successo per la software house, ha accumulato pareri poco lusinghieri da parte della community. La valutazione degli ultimi 30 giorni su Steam è "per lo più negativa".

Numeri alla mano, nell'ultimo mese Starfield ha ottenuto 7.315 nuove recensioni, ma solo in un terzo dei casi (se non meno) la valutazione dei giocatori è stata positiva. Con 86.436 recensioni totali sulla piattaforma di Valve, il gioco è riuscito a mantenere una valutazione "nella media", ma c'è un fattore da non sottovalutare: le ore di gioco.

Non si tratta, infatti, di un fenomeno riconducibile al review bombing: i giocatori che hanno firmato le recensioni hanno trascorso decine di ore all'interno del gioco. Alcuni di questi hanno totalizzato perfino centinaia di ore nell'universo di Starfield, rimanendo comunque delusi dal kolossal di Bethesda.

Spicca, ad esempio, la recensione di un giocatore che ha quasi raggiunto le 300 ore di gioco ed ha completato praticamente ogni attività possibile. Deragard, questo il nickname del giocatore, ha definito Starfield "una cisterna di aceto" piuttosto che vino buono di una botte piccola, ritenendolo inutilmente vasto e noioso.

In effetti, non sarebbe neanche il primo commento di questo tipo, tanto che nelle scorse settimane l'assistenza di Bethesda ha iniziato a rispondere alle recensioni. Va anche detto che ciò che risulta noioso per qualcuno potrebbe essere il divertimento di qualcun altro, ma pare che Bethesda stavolta abbia lasciato l'amaro in bocca anche ai suoi fan più appassionati.

Non rimane quindi che attendere i prossimi DLC, il primo dei quali, Shattered Space, è previsto per il prossimo anno. Attualmente, però, Bethesda non ha ancora condiviso una data di rilascio esatta rimandando a un generico 2024. Nel frattempo, se ancora non avete provato il gioco, potreste dare un'occhiata alla nostra recensione per avere un'idea più chiara di cosa vi attende nell'universo di Starfield.