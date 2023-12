Insomniac Games commenta per la prima volta il recente attacco hacker subito

Dopo quasi un mese di silenzio, Insomniac Games ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale in merito all'attacco hacker subito all'inizio di questo mese. La software house ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto, chiarendo che sono stati giorni estremamente "angoscianti" per i dipendenti.

Nelle scorse settimane c'è stata una delle più grandi fughe di informazioni mai avvenute negli ultimi anni nel settore dei videogiochi. Un gruppo di hacker specializzato in ransomware ha sottratto a Insomniac Games circa 1,7 TB di dati i quali includevano file di giochi in sviluppo, roadmap, filmati e perfino dati personali dei dipendenti.

È stato proprio quest'ultimo punto quello che più ha colpito la serenità all'interno dello studio. Attualmente, infatti, Insomniac sta ancora indagando per comprendere quali siano i dati sensibili sottratti. È questa la ragione per cui fino ad ora lo studio non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, poiché gli sforzi erano concentrati sull'interno.

"Siamo rattristati e arrabbiati allo stesso tempo in merito al recente cyberattacco criminale subito dal nostro studio e per l'impatto emotivo che questo ha avuto sul nostro team di sviluppo. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati su noi stessi per sostenerci a vicenda" si legge nella dichiarazione pubblica condivisa su X (Twitter).

"Siamo consapevoli che i dati rubati includono informazioni personali appartenenti ai nostri dipendenti, ex dipendenti e ditte esterne con cui abbiamo lavorato. Stiamo continuando a lavorare rapidamente per determinare quali siano i dati interessati".

Per quanto riguarda i dati relativi ai giochi in sviluppo, soprattutto Marvel's Wolverine, la casa ha fatto sapere che ulteriori dettagli saranno svelati al momento opportuno, nonostante alcuni giocatori abbiano già accesso a una build iniziale e abbiano condiviso diversi video di gameplay.

"Vogliamo che tutti godano dei giochi che sviluppiamo così come previsto e come i nostri giocatori meritano. Tuttavia, come Logan…Insomniac è resiliente. Marvel's Wolverine andrà avanti come da programma. Il gioco è nella fase iniziale di produzione e senza dubbio si evolverà notevolmente durante lo sviluppo, così come tutti i nostri piani" ha chiarito la software house. "Pur apprezzando l'entusiasmo di tutti, condivideremo le informazioni ufficiali quando sarà il momento giusto".