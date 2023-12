Insomniac Games: pubblicati 1,7 TB di dati interni, svelati i giochi dei prossimi 10 anni

Il gruppo Rhysida, che come abbiamo riportato circa una settimana fa ha bucato le difese di Sony ottenendo l'accesso ai dati di Insomniac Games, ha pubblicato tutte le informazioni ottenute. A quanto pare, nessuno ha pagato il riscatto richiesto dai cybercriminali che hanno messo all'asta i dati con un prezzo di partenza di 50 bitcoin (circa 2 milioni di dollari).

Gli hacker hanno sottratto circa 1,3 milioni di file dai server Insomniac che includono informazioni sui budget dedicati ai diversi progetti in sviluppo, video di presentazione, screenshot, dettagli sul marketing e perfino la roadmap decennale dello studio. Naturalmente, non è mancata un'emorragia di informazioni su uno dei giochi più attesi dello studio: Marvel's Wolverine.

Stando a quanto riportato da Cyber Daily, il gioco dedicato al supereroe dagli artigli in adamantio sarebbe solo il primo di una trilogia dedicata agli X-Men. Gli altri due sarebbero previsti per 2029 e il 2033, ma non è tutto. Secondo la testata sarebbe previsto un gioco su Venom, l'antagonista alieno di Spider-Man, e un nuovo Ratchet and Clank.

Attualmente, non vi è stato alcun commento da parte di Sony o Insomniac, tuttavia Cyber Daily è riuscita a contattare direttamente un rappresentante di Rhysida, il quale ha dichiarato che l'attacco è stato motivato esclusivamente dal denaro e che la scelta di colpire Insomniac è stata dettata dalla semplicità con cui è possibile superare le difese della maggior parte degli studi di sviluppo. "Sapevamo che gli sviluppatori impegnati nello sviluppo di giochi come questo sarebbero stati un bersaglio facile".

D'altronde, non si tratta del primo attacco hacker subito da una software house. La stessa Sony aveva già subito un attacco a ottobre con il quale sono stati sottratti i dati di 6.800 dipendenti. Più di recente, Rockstar è stata costretta a pubblicare in anticipo il trailer di GTA VI a seguito di un furto di dati.