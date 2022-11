Horizon: un MMO sarebbe in sviluppo in collaborazione tra Sony e NCsoft

Il franchise di Horizon, finora costituito da Horizon: Zero Dawn e da Horizon: Forbidden West, si espanderà fino al genere degli MMO. Secondo un'indiscrezione riportata da MTN, infatti, Sony starebbe lavorando con NCsoft su un capitolo Horizon di genere MMO.

NCsoft è un produttore con sede nella Corea del Sud esperto nella realizzazione di giochi online di massa, avendo prodotto i famosissimi Lineage e Guild Wars (quest'ultimo sviluppato da ArenaNet). Sarebbe alla ricerca di nuovi sviluppatori per poter condurre i lavori sul progetto, che viene identificato internamente come "Project H". Tuttavia, la casa non ha ancora confermato il gioco, limitandosi a dire che "è difficile confermare informazioni su progetti non ufficiali attualmente in fase di ideazione".

Horizon è un franchise di grande successo che ha debuttato nel 2017 su PS4 e che è successivamente approdato anche su PC. Sviluppato dall'olandese Guerrilla Games, avrebbe previsto una componente multiplayer, di tipo co-op, fin dal primo gioco, poi non realizzata. Anche il sequel Forbidden West, arrivato all'inizio di questo anno, avrebbe dovuto avere una componente co-op, ma in una seconda fase Guerrilla ha deciso di renderla un progetto separato rispetto all'esperienza single player.

Sony ha annunciato all'inizio di quest'anno che prevede di lanciare 10 giochi di tipo live service entro 31 marzo 2026, grazie alla sua partnership con Bungie. Intanto, quel che è certo è che Horizon diventerà una serie TV.