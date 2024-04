Horizon Forbidden West per PC: ecco perché è disponibile solo la tecnologia di Frame Generation di NVIDIA, non quella di AMD

L'attesa versione PC di Horizon Forbidden West è diventata disponibile lo scorso 21 marzo. Fra le tante specifiche promesse, tuttavia, ne manca una, ovvero la Frame Generation di AMD FSR 3. Ora, la software house che si occupa del porting, Nixxes, spiega il perché di questa assenza: non ha voluto integrare FSR 3.0 per poi dover procedere a un update pressoché immediato a FSR 3.1, il cui rilascio è previsto da AMD a breve (fonte PC Gamer).

Al lancio, Horizon Forbidden West comprendeva già il supporto alla tecnologia DLSS 3.5 di NVIDIA, che dà modo, agli utenti dotati delle opportune schede video, di accedere alle tecnologie DLSS Super Resolution e Frame Generation. Per quanto riguarda i proprietari di schede AMD non compatibili con DLSS, invece, il gioco si ferma al supporto di FSR 2.2, una vecchia versione della tecnologia di AMD (FidelityFX Super Resolution) senza Frame Generation.

Con FSR 3.1, AMD promette un grosso miglioramento alla qualità delle immagini in tutti i giochi che lo adotteranno. Inoltre, comprenderà anche il supporto alle API Vulkan e all'Xbox Game Development Kit (GDK), il che sarà molto importante perché rappresenterà il debutto di queste tecnologie su console. FSR 3.1 migliorerà anche la "stabilità temporale" e diminuirà il ghosting, come si può vedere anche nell'immagine che riportiamo in questa pagina. Vantaggi dovrebbero esserci anche sul fronte della riduzione del flickering.

Inoltre, AMD sta disaccoppiando la Frame Generation da FSR 3 Super Resolution, e questo permetterà agli utenti di schede video che non sono Radeon di utilizzare la FSR Frame Generation con DLSS, XeSS o altre soluzioni di upscaling. In questo modo, AMD spera che l'integrazione di FSR avverrà in un numero maggiore di giochi. Vi rimandiamo a questo approfondimento per scoprire tutte le migliorie apportate da FSR 3.1.

FSR 3.1, secondo queste premesse, sarà nettamente migliore di FSR 3.0, e alla luce di questo la decisione di Nixxes di aspettare sembra assolutamente giustificata. FSR e Frame Generation contribuiscono a un consistente miglioramento del frame rate attraverso l'impiego di un algoritmo avanzato di intelligenza artificiale. Questo, insieme alla capacità di renderizzare le immagini a una risoluzione inferiore per poi effettuare un upscaling "intelligente", utilizza i dati di gioco per generare nuovi fotogrammi e inserirli tra i fotogrammi renderizzati tradizionalmente. Ciò può migliorare notevolmente le prestazioni di un gioco e ridurre la latenza per contenere l'input lag.