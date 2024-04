AMD FSR 3 in arrivo su PS5 e Xbox, debutterà con Immortals of Aveum

Nelle prossime settimane arriverà il primo gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X|S con il supporto ad AMD FSR 3 e alla tecnica di Frame Generation in esso integrata. AMD ha, infatti, recentemente annunciato l'arrivo della versione FSR 3.1 al fine proprio di migliorare la fedeltà visiva dell'upscaling e della Frame Generation, insieme al lancio del supporto alle console.

L'arrivo sulle console di queste tecniche rappresenta un momento significativo, se è vero che sono considerate tra le più efficaci introduzioni degli ultimi anni per quanto riguarda la grafica dei videogiochi su PC. FSR e Frame Generation, infatti, contribuiscono a un consistente miglioramento del frame rate attraverso l'impiego di un algoritmo avanzato di intelligenza artificiale.

Questo, insieme alla capacità di renderizzare le immagini a una risoluzione inferiore per poi effettuare un upscaling "intelligente", utilizza i dati di gioco per generare nuovi fotogrammi e inserirli tra i fotogrammi renderizzati tradizionalmente. Ciò può migliorare notevolmente le prestazioni di un gioco e ridurre la latenza per contenere l'input lag.

Immortals of Aveum sarà proprio il titolo a segnare il debutto di FSR 3 Frame Generation su console, e succederà con una patch che, tra le altre cose, introdurrà l'HDR in queste versioni del gioco (che ricordiamo essere basato su Unreal Engine 5). Immortals of Aveum è già stato uno fra i primi giochi a contemplare il supporto della tecnica anche su PC, come abbiamo visto in questa analisi.

Ascendant ha anche annunciato che implementerà il VRR (Variable Refresh Rate) per i monitor e i televisori con il supporto, e questo sia su PC che su console. Per questi lavori si servirà del contributo di Enduring Games, uno studio con esperienza nell'implementazione delle tecnologie di AMD.

La patch che introdurrà il supporto a FSR 3 su console e PC arriverà nelle prossime settimane, mentre Immortals of Aveum fa ora il suo debutto tra i giochi gratuiti del mese di aprile per gli iscritti a PlayStation Plus.