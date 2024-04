Fallout: che livello ha raggiunto Lucy nella serie TV? Uno youtuber espone i suoi calcoli

La serie TV prodotta da Amazon e basata sul franchise videoludico Fallout ha avuto un riscontro abbastanza positivo da aver riacceso l'interesse verso molti dei titoli rilasciati, ma non solo. In molti hanno iniziato a porsi domande di ogni genere, alcune piuttosto stravaganti, tra cui quale sarebbe il livello di esperienza di Lucy al termine della prima stagione.

Per giungere al verdetto, sono stati analizzati molti aspetti dello show televisivo, ma dal punto di vista del videogioco. L'analisi più approfondita è stata svolta dallo youtuber Many A True Nerd che ha esposto la sua teoria su X (Twitter) in risposta ai molti fan che si ponevano la suddetta domanda. Vi anticipiamo che di seguito saranno presenti alcuni piccoli spoiler sulla serie TV, seppur limitati. Se ancora non l'avete conclusa, forse sarebbe meglio fermarsi qui.

Lucy è a un livello compreso tra il 5 e l'8: ecco perché

Lo youtuber parte dall'assunto che la serie TV si svolga in modalità Sopravvivenza, a causa della scarsa disponibilità di acqua potabile. Questo significa che Lucy ottiene un bonus esperienza dato dall'elevato livello di difficoltà, il che le avrebbe consentito di scalare i progressi più rapidamente.

Tuttavia, Many fa anche notare che la difficoltà nei combattimenti è decisamente bassa e a dimostrarlo ci sarebbe il singolo colpo di pistola da 10 mm sufficiente ad abbattere l'Orso radiattivo (Yao Guai). Di conseguenza, per inquadrare correttamente l'avventura di Lucy bisogna fare riferimento a una versione del gioco moddata.

L'avventura si sviluppa per lo più attorno all'esplorazione e i combattimenti intrapresi da Lucy sono davvero pochi, poiché il personaggio preferisce risolvere le situazioni con la parola. D'altronde, a giudicare dalla presentazione, le sue principali abilità sarebbero "Riparazione, Scienza ed Eloquenza". Tuttavia, sulla base di quanto appreso con Fallout 76, Lucy prenderebbe punti esperienza anche dai combattimenti intrapresi da Maximus quando è in sua compagnia.

"Pur considerando il bonus XP della modalità Sopravvivenza, difficilmente avrà accumulato più di 4000-5000 punti esperienza attraverso l'intero viaggio, probabilmente con un bonus di 1000 punti per il completamento della Missione Principale. A questo punto possiamo supporre che sia al livello 8, e credo di essere stato abbastanza generoso" ha spiegato lo youtuber.

Dall'esperienza che abbiamo accumulato negli anni con i titoli della serie, il calcolo ci sembra piuttosto verosimile. Voi cosa ne pensate? C'è qualcosa di cui Many A True Nerd non ha tenuto conto?