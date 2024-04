Febbre da radiazioni: raddoppiano i giocatori di Fallout dopo la serie TV, nuovo picco per Fallout 76

Con l'arrivo sul piccolo schermo della serie TV prodotta da Amazon, la popolarità di Fallout è esplosa con più violenza di una Mini Nuke: il franchise di Bethesda ha raddoppiato il numero di giocatori attivi facendo registrare un nuovo record a Fallout 76, ultimo capitolo della saga e anche l'unico che prende le distanze dalla tradizione.

Fallout 76 ha segnato 39.455 giocatori connessi contemporaneamente su Steam nella giornata di ieri, domenica 14 aprile, registrando un picco più alto perfino rispetto al periodo di lancio. Ma non solo, anche gli altri capitoli della serie, in particolare Fallout 4, hanno ottenuto una nuova dose di popolarità in seguito all'uscita della serie TV.

Si tratta di un fenomeno già sperimentato da Sony, che con il rilascio della serie TV di The Last of Us è riuscita ad aumentare significativamente anche il numero di utenti impegnati con i due videogiochi. Tuttavia, il caso di Fallout presenta alcune differenze rispetto all'esclusiva PlayStation, innanzitutto perché si tratta di un multipiattaforma più facilmente accessibile.

Inoltre, da alcuni giorni gli abbonati ad Amazon Prime possono accedere gratuitamente ad alcuni titoli della saga, tra cui il succitato Fallout 76. Va segnalato che Fallout 76 è l'unico capitolo abilitato al multiplayer, più orientato al gioco cooperativo, che spinge gli amici a collaborare per portare a termine obiettivi ed eventi. Lo stile è quello che da anni caratterizza la serie, ma il gameplay prende le distanze da quelli che sono gli altri capitoli – tutti per giocatore singolo.

Peraltro, laddove Sony ha sfruttato il successo dello show televisivo per pubblicizzare progetti nuovi legati a The Last of Us, come il rilascio su PC del primo capitolo e la rimasterizzazione del secondo per PS5, al momento Microsoft e Bethesda non hanno nulla in uscita se non il recentemente annunciato aggiornamento next-gen di Fallout 4, in arrivo anche per Xbox One e PS4.

Insomma, sarà interessante capire in che modo le due società intendano sfruttare questa nuova ondata di interesse per un franchise fino ad ora relegato a una comunità di giocatori piuttosto ristretta. Nel frattempo, il consiglio che possiamo darvi è di guardare la serie TV che ha pienamente soddisfatto (se non superato) le nostre aspettative. Inoltre, se foste interessati all'acquisto di uno o più giochi del franchise, potete consultare gli sconti attualmente disponibili.