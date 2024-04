Fallout: sconti sull'intera serie di videogiochi per celebrare l'uscita della serie TV Amazon

Senza dubbio una delle serie TV più discusse in questo momento è Fallout, lo show televisivo ispirato al franchise post-apocalittico di Bethesda Softworks. Per chi fosse a digiuno del videogioco o semplicemente volesse recuperare uno dei capitoli, vi riportiamo di seguito gli sconti attualmente attivi.

Naturalmente, la piattaforma di riferimento per gli acquisti digitali su PC è Steam che in questi giorni propone sconti decisamente interessanti sull'intera serie. Ad esempio, potreste prepararvi all'arrivo del nuovo aggiornamento next-gen di Fallout 4 acquistando il gioco con il 75% di sconto sul prezzo di listino: 4,99 euro per l'edizione standard e 9,99 euro per la Game of the Year Edition con tutti i DLC.

Con il 75% di sconto sono disponibili anche tutti gli altri capitoli della saga, dal primo Fallout con visuale isometrica fino al più recente Fallout 76 che consente a un gruppo fino a quattro giocatori di collaborare e affrontare insieme quest giornaliere ed eventi globali in un mondo completamente aperto.

La stessa scontistica è disponibile sull'Epic Games Store, dove però Fallout 4 arriverà il 25 aprile proprio con il rilascio dell'update next-gen. Assente, invece, l'ultimo capitolo multiplayer. Gli utenti GOG, invece, troveranno in offerta solo Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4.

Gli utenti PlayStation potranno accedere alle medesime promozioni disponibili su Steam direttamente dal PlayStation Store. Lo stesso vale per i giocatori Xbox che però in più hanno l'opportunità di accedere a tutti i capitoli del franchise sottoscrivendo un abbonamento a Game Pass. Con il servizio di Microsoft, infatti, sono inclusi tutti i titoli della serie, anche quelli esclusivi per PC.

Per chi invece non volesse accontentarsi solo dei titoli, ma gradisce portare a casa un simpatico gadget che fornisca un'immersione ancora maggiore nella Zona Contaminata, allora la Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology è esattamente ciò di cui ha bisogno.

Si tratta di un cofanetto, esclusivo per i giocatori PC, a forma di Mini Nuke, l'iconica testata in formato "tascabile", che contiene tutti i capitoli della saga rilasciati finora. La speciale raccolta è disponibile su Amazon al prezzo di 64,99 euro, approdata proprio ieri in occasione della messa in onda della serie TV.

I giocatori PlayStation che invece volessero accedere esclusivamente all'esperienza multiplayer, per saggiare il divertimento di seminare morte e radiazioni nelle Westland, potrebbero trovare interessante l'edizione esclusiva Amazon di Fallout 76. Oltre a una copia fisica del gioco, a soli 6 euro è possibile ottenere un set di 3 spille dedicate al Vault Boy.