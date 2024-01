Horizon Forbidden West: annunciata la data di rilascio della versione PC

A partire dal 21 marzo i giocatori PC saranno in grado di esplorare il vasto mondo di gioco allestito da Guerrilla Games per Horizon Forbidden West, il secondo capitolo della saga che vede Aloy come protagonista. La versione che uscirà su PC sarà la Complete Edition comprensiva dell'espansione Burning Shores che porta i giocatori in un insidioso arcipelago vulcanico dopo aver completato la missione principale.

Inoltre, la Complete Edition include diversi oggetti in-game, alcuni dei quali sbloccabili collegando l'account Steam al PlayStation Network. Naturalmente, su PC Horizon Forbidden West godrà di frame rate sbloccato, di opzioni grafiche personalizzabili e di una serie di tecnologie per migliorare le performance come NVIDIA DLSS 3, AMD FSR e Intel XeSS. Per chi volesse giocare con un maggiore livello di definizione, e dispone dell'hardware necessario, è possibile abilitare anche NVIDIA DLAA, mentre DirectStorage è supportato per migliorare i tempi di caricamento.

Troveremo anche il supporto ai monitor ultra-wide con rapporto d'aspetto di 21:9, 32:9 e addirittura 48:9, il che sarà particolarmente congeniale in abbinamento alla spettacolare grafica di Horizon Forbidden West. E, ancora, si potrà giocare con mouse e tastiera e personalizzare nei minimi dettagli il sistema di interfacciamento, con supporto a Steam Input nel caso si volesse giocare con un gamepad e, a sua volta, personalizzarne le associazioni.

Su PC è anche possibile giocare con il controller PlayStation DualSense che, ovviamente, rappresenta il modo migliore per godersi l'esperienza di gioco con Horizon Forbidden West, per via dei suoi grilletti adattivi e del feedback aptico, completamente supportati dal gioco.

L'adattamento al PC è stato curato da Nixxes Software, uno studio che ha una lunga esperienza con i progetti di questo tipo, mentre sarà disponibile su Epic Games Store, oltre che su Steam. Per concludere, vi invitiamo a non perdere le nostre recensioni delle versioni originali di Horizon Forbidden West e di Burning Shores.