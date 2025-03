Hogwarts Legacy, niente Definitive Edition con espansione: cancellata da Warner Bros.

Warner Bros. ha deciso di cancellare una grande espansione per Hogwarts Legacy, il suo videogioco di maggior successo, nell'ambito di una ristrutturazione più ampia della divisione gaming già in corso da tempo. Secondo fonti interne citate da Bloomberg, la decisione fa parte di un piano che vedrà Warner Bros. focalizzarsi sui franchise più remunerativi e razionalizzare i costi dopo un 2024 difficile.

L'espansione, mai annunciata ufficialmente ma di cui si era vociferato lo scorso anno, avrebbe dovuto introdurre nuove storyline e uscire nel 2025 insieme a una Definitive Edition contenente tutti i contenuti del gioco originario.

Tuttavia, secondo le fonti, il progetto è stato cancellato questa settimana in parte perché il contenuto aggiuntivo non era considerato sufficiente per giustificare il prezzo ipotizzato.

Lo sviluppo dell'espansione era affidato ad Avalanche Software, lo studio che ha creato il titolo originale, con il supporto di Rocksteady Studios, noto per la serie Batman: Arkham e, più recentemente, per il fallimentare Suicide Squad: Kill the Justice League. Una delle idee alla base dell'espansione era il ripristino di una storyline tagliata dal gioco originale, incentrata su uno dei compagni di avventure del protagonista.

La cancellazione dell'espansione di Hogwarts Legacy non è l'unica decisione drastica presa dalla divisione gaming di Warner Bros. Quest'anno, la compagnia ha chiuso tre studi di sviluppo – Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego - e interrotto il progetto di un videogioco dedicato a Wonder Woman. Questi tagli fanno parte di un tentativo più ampio di riportare la divisione in attivo.

Nonostante la cancellazione dell'espansione, Hogwarts Legacy resta un titolo di enorme successo, con oltre 34 milioni di copie vendute. La strategia di Warner Bros. Games punta a investire maggiormente nei suoi franchise più forti, come Harry Potter, Mortal Kombat, DC e Game of Thrones. Avalanche Software, infatti, continua a lavorare su un sequel di Hogwarts Legacy.