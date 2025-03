Industrial Light & Magic sviluppa Star Wars: Beyond Victory, nuovo gioco in Mixed Reality per Meta Quest

Meta Quest e ILM continuano a spingere i confini dell'intrattenimento immersivo con l'annuncio di Star Wars: Beyond Victory. Un’esperienza in Mixed Reality che permetterà ai fan di vivere nuove avventure nella galassia di Star Wars, in esclusiva per Meta Quest 3 e 3S. I fan potranno scoprire in anteprima il gioco durante la Star Wars Celebration 2025 in Giappone

L’universo di Star Wars si arricchisce di una nuova esperienza interattiva, Star Wars: Beyond Victory, attualmente in sviluppo da ILM e Lucasfilm, esclusivamente per Meta Quest 3 e 3S. Con una trama che si colloca cronologicamente intorno agli eventi di Solo: A Star Wars Story, questo nuovo gioco in Mixed Reality offre ai fan l'opportunità di affrontare adrenaliniche corse con gli sgusci. I giocatori scopriranno il personaggio di Volo Bolus, un aspirante pilota che si allea con il leggendario Sebulba.

Questa esperienza punta a sfruttare le potenzialità della Mixed Reality e ad aprire nuove possibilità di interazione e immersione. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare modi sempre nuovi per far vivere le storie di Star Wars ai giocatori", ha dichiarato Jose Perez III, direttore di Star Wars: Beyond Victory. "La Mixed Reality ci permette di portare la galassia di Star Wars direttamente nelle case dei fan in un modo che non abbiamo mai fatto prima".

I partecipanti alla Star Wars Celebration 2025, che si terrà dal 18 al 20 aprile 2025 al Makuhari Messe International Convention Complex di Chiba, a sud est di Tokyo, avranno l’opportunità di provare per la prima volta il gioco, insieme a demo di titoli molto amati come Vader Immortal e Tales from the Galaxy’s Edge. Ci sarà oltre una dozzina di stazioni demo, dove i fan potranno esplorare in anteprima le nuove esperienze.

Durante l'evento, è previsto il debutto di un altro interessante videogioco strategico ambientato nell'universo di Star Wars, sviluppato da Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment. Il 19 aprile 2025 verrà presentato il primo trailer di questo titolo tattico a turni, sviluppato con Unreal Engine 5.

Con Star Wars: Beyond Victory, invece, ILM e Meta Quest continuano a ridefinire le esperienze immersive. Il gioco è realizzato proprio dalla celebre compagnia che si occupa di effetti speciali nei film, Industrial Light & Magic, la quale ha già fatto altre incursioni nella realtà virtuale e nella realtà mista con Vader Immortal: A Star Wars VR Series, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge e Star Wars: Secrets of the Empire.

In giochi come Vader Immortal e Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, ILM ha utilizzato tecniche cinematografiche per creare sequenze mozzafiato, angolazioni dinamiche della telecamera, e transizioni fluide che evocano la sensazione di trovarsi all'interno di un film di Star Wars. Con decenni di esperienza nel rendering ad altissima qualità per il cinema, inoltre, ILM ha applicato queste tecniche anche nei giochi. Per esempio, in Vader Immortal e Tales from the Galaxy’s Edge, ILM ha impiegato modelli 3D altamente dettagliati e effetti di illuminazione avanzati che ricreano l'aspetto realistico e l'atmosfera dei film di Star Wars.