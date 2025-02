Warner Bros. cancella il gioco di Wonder Woman e chiude lo studio, addio a Monolith Productions

Dopo le recenti notizie secondo cui il gioco dedicato a Wonder Woman prodotto da Warner Bros. Discovery non versava in buone acque, è arrivata la notizia che alcuni si aspettavano: il gioco è stato definitivamente cancellato. Sfortunatamente però, insieme al gioco, il publisher ha deciso di tagliare anche tre studi: Monolith Productions, Player First Games e Warner Bros. Games San Diego.

Per quanto riguarda Wonder Woman, il gioco fu annunciato ai The Game Awards 2021, ma secondo le ultime voci era ancora in una fase embrionale. Avrebbe subito anche un reboot lo scorso anno a fronte di un investimento stimato di circa 100 milioni di dollari.

Evidentemente, Warner Bros. stava semplicemente valutando se il gioco fosse "salvabile". La risposta è chiara e rappresenta l'ennesimo colpo a un'industria che sta affrontando una crisi dilagante. Insieme al progetto, Warner Bros. ha deciso di chiudere definitivamente Monolith Productions.

Probabilmente sono davvero in pochi a non conoscere Monolith, poiché si tratta di uno studio storico fondato nel 1994 a cui va il merito di alcuni titoli di spessore. Tra questi non possiamo non citare il franchise F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon), un fps horror story-driven, o i giochi La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e L'ombra della guerra.

Lo stesso destino, come accennato in precedenza, è toccato a Player First Games, autore di MultiVersus. Del picchiaduro, ispirato allo stile di Super Smash Bros., ne era già stata annunciata la chiusura a meno di un anno dal rilascio.

E si tratta solo di alcuni dei fallimenti che ha registrato Warner Bros., poiché gli ultimi due prodotti di Rocksteady, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, hanno ottenuto numeri ben al di sotto delle aspettative. Se a questo aggiungiamo tempi di sviluppo decisamente lunghi – circa 7-8 anni nel caso di Monolith – è evidente che la divisione gaming di Warner non riesce a stare al passo col mercato attuale.

Tuttavia, per il momento, sembra che Rocksteady e NetherRealm stiano attivamente collaborando con DC Studios per realizzare un universo crossmediale basato sui personaggi della DC Comics. Per cui, allo stato attuale, i due studi di riferimento per il business gaming di Warner Bros. non dovrebbero subire ripercussioni.