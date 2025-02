James Gunn conferma le voci sulla collaborazione con Rocksteady e NetherRealm

James Gunn e i DC Studios stanno collaborando con gli studi di Warner Bros. Games come Rocksteady e NetherRealm per realizzare nuovi videogiochi connessi all'universo di serie TV e film dedicati ai supereroi DC Comics.

Come riportato da ComicBook, in un recente evento dedicato al DC Universe è intervenuto James Gunn, al quale è stato affidato il compito di rinnovare l'universo cinematografico dei supereroi DC Comics. Durante l'evento, Gunn ha confermato le voci in merito alla collaborazione con NetherRealm e RockSteady.

Già due anni fa, infatti, il regista ha esposto i suoi piani per creare un nuovo universo interconnesso che abbraccia media diversi: videogiochi, serie TV e, naturalmente, film. Gunn ha confermato che sono in sviluppo nuovi giochi collegati alle prossime pellicole in arrivo, anche se ha ammesso che ci vorranno almeno un paio d'anni prima di vederli sugli scaffali.

"Lavoriamo fianco a fianco con JB Perrette [responsabile dei progetti di Warner Bros. Games]. È davvero la prima volta che succede una cosa simile all'interno di Warner Bros. James e io ci sediamo insieme ai ragazzi che lavorano per gli studi di JB, come NetherRealm o Rocksteady. Ci sediamo con loro e parliamo di storie e personaggi che possono interessare entrambi" ha spiegato Peter Safram, co-CEO dei DC Studios insieme a Gunn.

"Vediamo il design dei progetti nelle loro primissime fasi. Ne parliamo, discutiamo di come potrebbe essere la storia e diciamo 'Beh, forse potresti andare in questa direzione dato che stiamo progettando di fare qualcosa con questo personaggio'" ha aggiunto il regista.

In buona sostanza, pare che i progetti di videogiochi, film e serie TV seguano un processo creativo comune che chiaramente semplifica l'interconnessione tra i vari prodotti. Questo apre a numerose opportunità e ci consente di fare qualche ipotesi su quali potrebbero essere le future opere di Warner Bros Games.

Innanzitutto, lo scorso dicembre James Gunn ha presentato al mondo il nuovo Superman. Considerati gli ultimi fallimenti di Rocksteady, non possiamo escludere che possa essere una buona occasione per sviluppare un'avventura dedicata al supereroe kryptoniano e tentare un ritorno ai fasti della serie Batman Arkham.

Dall'altro lato, NetherRealm ha rilasciato Injustice 2 nell'ormai lontano 2017. La serie di picchiaduro che vede supereroi e supercattivi scontrarsi per il destino della terra è ferma da quasi 8 anni e non stupirebbe se dopo Mortal Kombat 1, il prossimo titolo dello studio fosse un terzo capitolo, o magari un reboot, di Injustice.