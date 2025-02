Konami al lavoro con il team di Silent Hill 2 Remake per un nuovo gioco

Konami ha annunciato di essere nuovamente al lavoro con Bloober Team, lo studio che si è occupato del remake di Silent Hill 2 rilasciato lo scorso anno. Sfortunatamente, le informazioni sul nuovo progetto sono decisamente poche, ma ulteriori dettagli dovrebbero essere svelati nel corso di quest'anno.

"La nostra collaborazione con Konami è stata incredibilmente fruttuosa e il successo di Silent Hill 2 parla da sé. Condividendo conoscenze ed esperienze, siamo stati in grado di creare insieme una produzione di alta qualità. Ovviamente, non possiamo rivelare troppi dettagli in questo momento, ma siamo certi che i fan saranno entusiasti della nostra collaborazione tanto quanto noi. Non vediamo l'ora di condividere qualcosa di veramente speciale con i giocatori quando sarà il momento giusto" ha scritto Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, in un comunicato stampa.

Come anticipato, non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo. Gli unici indizi condivisi dalle società sono che il gioco sarà basato su una proprietà intellettuale di Konami e che quest'ultima sarà nuovamente il publisher del progetto.

Naturalmente, preso atto dell'ottimo lavoro e del meritato successo di Silent Hill 2 (2024), le probabilità favoriscono un nuovo progetto basato sul medesimo franchise. D'altronde, Bloober Team è specializzata nella realizzazione di esperienze horror e sta lavorando anche su una proprietà intellettuale interna appartenente al genere, Cronos: The New Dawn.

D'altra parte, però, va anche considerato che Silent Hill conta già diversi progetti in sviluppo, primo tra tutti "Silent Hill f", un nuovo survival horror curato da NeoBards Entertainment ambientato nel Giappone degli anni '60, svelato nel 2022 e che dovremmo rivedere proprio quest'anno. Ragione per cui, Konami potrebbe aver deciso di affidare a Bloober un gioco completamente nuovo basato su una delle sue IP.