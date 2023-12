GTA VI: un ex sviluppatore Rockstar prova a spiegare perché arriverà dopo su PC

Senza dubbio GTA VI rappresenta uno dei titoli più discussi del momento, ma nonostante l'entusiasmo esploso con il primo trailer, pare che gli utenti PC anche stavolta dovranno attendere di più rispetto a quelli console. Uno scenario ormai tradizionale per Rockstar che nelle scorse ore un ex sviluppatore della società ha provato a spiegare, seppur le motivazioni appaiano davvero poco convincenti.

Mike York, che ha lavorato sia a GTA V che a Red Dead Redemption 2, ha tentato di motivare la scelta di Rockstar di spostare le release per PC in avanti rispetto alle versioni console. La prima ragione risiederebbe nell'ottimizzazione: i PC hanno un'ampia gamma di configurazioni che, nel caso delle console, si riducono a una soltanto (o al massimo due nell'eventualità di modelli pro).

Questo richiederebbe molto più lavoro per rifinire il gioco e assicurarsi che abbia prestazioni accettabili sul maggior numero possibile di build. Un altro motivo sarebbe da ricercare, invece, nelle funzionalità: secondo York il PC è una piattaforma molto più potente e questo consente a Rockstar di aggiungere elementi esclusivi inconciliabili con le console.

Tutto sommato, si tratterebbe di motivazioni ragionevoli che più volte abbiamo sentito citare non solo nel caso di Rockstar. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che rendono la tesi di Mike York poco convincente, a partire dalle tempistiche di sviluppo della software house americana.

GTA VI non uscirà prima del 2025, probabilmente segnando 12 anni esatti dall'uscita dell'attuale capitolo. Nessuno mette in discussione la mole del gioco Rockstar, ma risulta quantomeno curioso che così tanti anni non siano sufficienti da consentire un rilascio su tutte e tre le piattaforme contemporaneamente.

Ci sarebbe poi la questione funzionalità, ma in questo caso le parole di York si scontrano con una realtà già adesso ben diversa. Perché se da un lato GTA V ha introdotto il ray tracing nelle versioni per console di attuale generazione, dall'altro chi gioca su PC ("la piattaforma più potente") questo supporto non l'ha ancora ottenuto – non ufficialmente, sia chiaro.

A questo potremmo aggiungerci che numerosi studi hanno lavorato a videogiochi cross-gen che hanno ottenuto un rilascio più che accettabile su tutte le piattaforme. Il caso più lampante di quest'anno è stato senza dubbio Dead Island 2 – che abbiamo recensito e apprezzato. Il gioco ha subito uno sviluppo a dir poco difficoltoso e, nonostante il cambio di ben tre studi nel corso di 9 anni di lavoro, il risultato è riuscito perfino a superare le nostre aspettative.

Ribadiamo che GTA VI sarà un gioco di una portata ben diversa, ma ben diverse sono anche le risorse a disposizione di Rockstar rispetto a uno studio modesto come Dambuster. Insomma, come abbiamo spiegato nel nostro editoriale, quella di Rockstar sembra una scelta mirata piuttosto che un'esigenza.