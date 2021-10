Google Stadia non sfonda? La tecnologia offerta ad altre compagnie

Quando Google ha chiuso gli studi interni di Stadia il responsabile principale del progetto Phil Harrison rivelò che la compagnia era "al lavoro i partner che fossero alla ricerca di una tecnologia di gioco basata sull'infrastruttura tecnica avanzata e sugli strumenti della piattaforma di Stadia".

Tecnologia Stadia concessa in licenza: strategia migliore per rendere il progetto sostenibile

Questa strategia sembra adesso in atto, con Google che ha iniziato a cedere in licenza la tecnologia alla base del cloud gaming di Stadia ad altre compagnie. Negli Stati Uniti ha infatti iniziato ad utilizzarla At&t Wireless, il più importante carrier wireless nella nazione. Gli abbonati al servizio, infatti, possono provare gratuitamente Batman: Arkham Knight, beneficiando di tutti i vantaggi del gioco in cloud, ovvero nessun tempo di download e di attesa e la possibilità di giocare su quasi tutti i dispositivi. Si può giocare per un periodo di tempo limitato a risoluzioni fino a 1080p e attraverso i browser Google Chrome e Microsoft Edge.

Curiosamente At&t non consente di provare Batman: Arkham Knight sullo smartphone, nonostante uno dei benefici principali del cloud gaming dovrebbe essere proprio quello di giocare con titoli con grafica avanzata su dispositivi che non hanno il potenziale hardware per elaborarli. La prova, infatti, è possibile solo su computer laptop e fissi. Negli scorsi mesi At&t ha anche condotto una promozione incentrata sull'abbonamento Stadia Pro, concedendolo senza costi aggiuntivi alla sottoscrizione dei suoi abbonamenti per le reti 5G e fibra.

Sviluppato da Rocksteady Studios, Batman: Arkham Knight ebbe un debutto travagliato soprattutto su PC a causa di prestazioni insufficienti e attualmente non risiede sul catalogo di Google Stadia (che normalmente ha giochi più recenti).

Harrison affermava a febbraio che offrire tecnologia di streaming di giochi ad altre aziende (senza il marchio Stadia in questo caso) sarebbe stato "il percorso migliore per trasformare Stadia in un'attività sostenibile a lungo termine in grado di far crescere il settore". Sebbene Google, in seguito alla chiusura degli studi interni, non stia più realizzando i propri giochi per Stadia, ha continuato ad aggiungere giochi di terze parti allo store, recentemente nel caso di FIFA 22.