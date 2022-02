Google Stadia, futuro sempre più incerto per il servizio di cloud gaming

Quale futuro per Google Stadia? Il servizio di cloud gaming sarebbe sempre meno importante nelle fila della casa di Mountain View, tanto che il suo futuro potrebbe essere sotto forma di tecnologia (chiamata Google Stream) venduta a terze parti che desiderano offrire un servizio in streaming, sulla falsariga di quanto già avvenuto con AT&T.

Secondo un report di Business Insider, Google avrebbe ridotto le sue ambizioni su Stadia, tanto da aver frenato la ricerca di accordi per portare nuovi titoli di spessore sulla piattaforma. Il sito riporta che "meno del 20% dell'attenzione del team Stadia" sarebbe sulla piattaforma consumer, a fronte di un 80% dedicato a strappare accordi di licenza per l'uso della tecnologia con terze parti.

Google avrebbe discusso ad esempio con Capcom, affinché il publisher sia in grado di offrire lo streaming di demo dei giochi dal proprio sito. La stessa "chiacchierata" sarebbe avvenuta con Bungie; le trattative avrebbero raggiunto una buona fase, anche se l'acquisizione della software house da parte di Sony potrebbe aver messo fine alla possibile intesa.

Dopo il clamore al lancio nel novembre 2019, Google non è riuscita finora a trasformare Stadia in un vero e proprio successo, tanto da aver chiuso nel febbraio 2021 la software house interna.

In casa Google, tramite Twitter, ribadiscono che il focus su Stadia è massimo: "Il team sta lavorando davvero sodo per un grande futuro per Stadia e il cloud gaming. […] Siamo particolarmente orgogliosi di offrire 50 giochi ai membri Pro a febbraio, con più di 100 titoli pronti a unirsi a Stadia nel 2022 e tanti giorni di gioco gratuito per tutti. Ci sono anche altre funzionalità in arrivo su Stadia: si tratta di cose di cui non possiamo ancora parlare, ma promettiamo di condividerle quando sarà possibile".

We’re particularly proud to be offering 50 games to Pro members in February, with more than 100 titles to join Stadia in 2022 and plenty of Free Play Days for everyone to enjoy. — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) February 5, 2022

"Ci sono molte persone internamente a cui piacerebbe continuare [Stadia], quindi stanno lavorando sodo per assicurarsi che non muoia, ma non sono loro a strappare gli assegni", riporta Business Insider citando una fonte e lasciando un enorme punto interrogativo sul futuro di Stadia.