Giochi next-gen più costosi? I giocatori sono pronti ad aprire il portafogli secondo il CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ritiene che i giocatori siano pronti a pagare di più alcuni giochi. Fu proprio Take-Two Interactive ad aprire le danze, quando nel luglio scorso annunciò un prezzo di 69,99 dollari per la versione di NBA 2K21 destinata a PS5 e Xbox Series X|S, 10 dollari in più rispetto alle console precedenti. L'editore è poi stato seguito da altri, alzando quindi un'asticella ferma da circa 15 anni.

Zelnick aveva già difeso la scelta, ma durante una conferenza con il mondo finanziario indetta da Morgan Stanley, il CEO ha riaffermato l'intenzione di riproporre quel listino, anche se non per tutti i giochi. "In termini di prezzo, abbiamo annunciato un listino di 70 dollari per NBA 2K21. La nostra opinione era che stavamo offrendo una straordinaria gamma di esperienze e molta rigiocabilità. L'ultima volta che ci fu un aumento di prezzo negli Stati Uniti era nel 2005 - 2006. Riteniamo che i consumatori fossero pronti", ha detto Zelnick.

In passato il CEO aveva ulteriormente espanso questo concetto. "Non abbiamo mai assistito a un incremento dei prezzi per circa 15 anni e i costi di produzione sono saliti dal 200 al 300%", aveva detto nei mesi scorsi. "Ma, più precisamente, dal momento che a nessuno interessa quali siano i costi di produzione, ciò che i consumatori sono in grado di fare con il prodotto è completamente cambiato".

Nel corso dell'ultimo intervento, Zelnick ha spiegato che l'aumento del listino non riguarderà tutte le produzioni. "Finora non abbiamo detto nulla sul prezzo di altri titoli. Tendiamo a fare annunci gioco per gioco. Il nostro punto di vista è quello di fornire sempre più valore di quanto chiediamo, per assicurarci che sia l'esperienza che quanto pagato per tale esperienza rappresentino qualcosa di positivo per il consumatore".

"Sappiamo tutti in modo aneddotico che anche se ami un'esperienza e ritieni di averla pagata eccessivamente, questo la rovina e non vuoi ripeterla. Se vai in un bel ristorante e hai una grande esperienza e un ottimo pasto, ma il conto è il doppio di quello che pensi dovrebbe essere, non tornerai mai più".

"Vogliamo sempre che i consumatori sentano che forniamo molto di più di quanto chiediamo in cambio. Questo vale anche per chi è un consumatore ricorrente. Siamo qui per stimolare e coinvolgere i consumatori e, se lo facciamo, la monetizzazione segue di conseguenza".