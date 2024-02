GeForce NOW: il quarto anniversario si celebra con 27 nuovi giochi per il catalogo, cinque dei quali già da questa settimana

NVIDIA ha annunciato il quarto anniversario di GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che espanderà il suo catalogo a febbraio con 27 nuove produzioni. Cinque di queste saranno disponibili già da questa settimana, tra cui due grandi titoli di Blizzard: il nuovo Diablo IV - recensione qui - e Overwatch 2.

Naturalmente, l'arrivo dei giochi è legato all'accordo decennale stretto con Microsoft prima dell'acquisizione di Activision Blizzard King conclusa lo scorso ottobre. Chiaramente, l'attenzione è concentrata su Call of Duty che rimarrà assente dal catalogo di NVIDIA anche questo mese, ma con l'aggiunta di Diablo IV reduce di un'uscita tutto sommato recente (giugno 2023), è probabile che anche il principe degli sparatutto non tardi ad arrivare.

A tal proposito, va sottolineato che Diablo IV, così come Overwatch 2 saranno giocabili esclusivamente nella loro versione Steam. Attualmente, non è stato ancora integrato il supporto al client di Blizzard, Battle.net, ma NVIDIA ha promesso che arriverà a breve.

Sempre frutto dell'asse Microsoft-NVIDIA, questa settimana arriveranno anche due importanti giochi di Bethesda: RAGE e RAGE 2 - qui la nostra recensione - che si uniscono ad altri titoli già disponibili dei franchise di DOOM, Quake e Wolfenstein.

Tra i restanti titoli, invece, saranno disponibili sin dal lancio alcune produzioni piuttosto interessanti, come Banishers: Ghosts of New Eden sviluppato da Don't Nod, creatori di Remember Me, Vampyr e Life is Strange, o il tanto atteso Skull and Bones di Ubisoft. Di seguito vi lasciamo all'elenco completo dei giochi.

Disponibili da questa settimana:

Bang-On Balls: Chronicles

Diablo IV

Overwatch 2

RAGE

RAGE 2

Disponibili nel corso di febbraio: