GeForce NOW disponibile sul Xbox: si rafforza la partnership tra Microsoft e NVIDIA

Microsoft ha implementato il pulsante per avviare GeForce NOW direttamente tra le pagine di Xbox.com. Da oggi, i giochi supportati, potranno essere lanciati direttamente sulla piattaforma di cloud gaming di NVIDIA.

Come riportato direttamente dall'account ufficiale X (Twitter) di Xbox, da oggi NVIDIA GeForce NOW è accessibile direttamente dal sito di Xbox. Il servizio di cloud gaming è stato integrato tra le pagine dei giochi così da consentire agli utenti di scegliere tra le proposte di NVIDIA e Microsoft.

Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due aziende, quindi, che hanno firmato un accordo decennale con il quale NVIDIA avrà accesso ai titoli Xbox disponibili su PC per il suo servizio in abbonamento. All'inizio di quest'anno, GeForce NOW ha introdotto il supporto a Xbox Game Pass e allo store di Microsoft così che gli utenti possano accedere a tutti i propri contenuti direttamente dalla piattaforma in cloud.

Attualmente, non è chiaro se il pulsante integrato da Microsoft rimandi al sito di NVIDIA o consenta di avviare direttamente il gioco da GeForce NOW come avviene nel caso di Xbox Cloud Gaming, tuttavia l'annuncio lascia intendere che si tratta del secondo caso.

Play your games the way you want, where you want!



Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe — Xbox (@Xbox) July 17, 2024

"Gioca i tuoi titoli come vuoi, dove vuoi! A partire da oggi, abbiamo abilitato l'integrazione con GeForce NOW che ti consente di avviare i giochi supportati su GeForce NOW attraverso la pagina di Xbox.com" recita l'annuncio, per cui è plausibile che a breve sarà possibile avviare il gioco direttamente dal servizio di NVIDIA.

Questa manovra di Microsoft non fa che sottolineare quello che sembra essere il nuovo slogan della società di Redmond: "Non serve un Xbox per giocare con Xbox". Reso noto dallo spot della nuova app per Amazon Fire TV Stick che, secondo Tom Warren, è stato confezionato per abituare gli utenti all'idea di non possedere una console, la pubblicità ha alimentato le teorie secondo cui Microsoft intende allontanarsi dalla produzione hardware nel settore console.