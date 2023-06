Xbox Game Pass sbarca su GeForce NOW, accesso all'abbonamento anche da Chromebook e Mac

Durante un briefing privato con la stampa statunitense, Sarah Bond, capo dell'esperienza per i creatori di Xbox, ha annunciato che Xbox Game Pass sarà presto supportato da GeForce NOW. In sintesi, si potrà accedere alla libreria dei giochi disponibili per gli abbonati al servizio direttamente dalla piattaforma di NVIDIA.

"Questo consentirà al catalogo PC Game Pass di essere giocato su qualsiasi dispositivo che supporta lo streaming di GeForce NOW come i PC di fascia bassa, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, TV e altro ancora, e renderemo tutto questo possibile nei prossimi mesi" ha dichiarato la Bond.

La responsabile, però, ha anche detto che gli utenti potranno "riprodurre giochi PC selezionati dalla libreria [di Game Pass]". Questo lascia intendere che, almeno in un primo momento, non tutti i giochi saranno accessibili. Con tutta probabilità, gli utenti potranno giocare in streaming solo i giochi concessi in licenza separatamente a NVIDIA.

La regina delle GPU, infatti, ha stretto un accordo decennale con Microsoft che porterà agli utenti del servizio in streaming i titoli first-party di Xbox. Inoltre, solo qualche settimana fa NVIDIA ha annunciato che lo store di Microsoft sarebbe stato supportato dal proprio servizio di cloud gaming. Con questo aggiornamento, apprendiamo che non solo sarà possibile effettuare acquisti direttamente dal negozio di Microsoft, ma si potrà anche sottoscrivere un abbonamento a Game Pass.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti in una collaborazione nata nel contesto dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Quest'ultima, infatti, sta facendo enormi sforzi per convincere le autorità antitrust che l'accordo non limiterebbe la concorrenza nel settore del cloud gaming, nonostante Microsoft abbia un suo servizio, Xbox Cloud Gaming, per il quale alternative come GeForce NOW rappresentano dei veri e propri rivali commerciali.