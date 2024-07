Game Pass: il prezzo continuerà a crescere nel breve termine secondo un analista

Secondo un analista, i recenti aumenti di Xbox Game Pass non saranno gli unici sul breve termine. Microsoft vorrebbe massimizzare il profitto per singolo utente, prima di attuare una massiccia spinta nel settore mobile.

Solo qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato una revisione completa del listino di Game Pass, il suo servizio in abbonamento. Tuttavia, secondo un analista, ulteriori aumenti di prezzo si susseguiranno nei prossimi mesi a causa di una saturazione del mercato.

Gli aumenti annunciati da Microsoft hanno fatto piuttosto discutere, per quanto nei fatti l'intera industria dell'intrattenimento abbia aumentato i costi per i clienti. È evidente, però, che nel caso di Microsoft un ruolo chiave lo abbia giocato l'acquisizione di Activision Blizzard.

Durante la disputa con la FTC statunitense e la CMA britannica, lo scorso giugno Microsoft affermò che l'acquisizione non avrebbe causato aumenti per i consumatori. Tuttavia, il settembre successivo, Phil Spencer avvertì che un aumento del costo per Game Pass sarebbe stato inevitabile.

Non possiamo dire sia un caso che, i suddetti aumenti, siano stati applicati poco prima dell'arrivo di Black Ops 6 su Game Pass. Secondo l'analista di MIDiA Research Rhys Elliott, interrogato sulla questione da Wccftech, la ragione non è il costo sostenuto da Microsoft per acquisire il publisher, motivo per cui non saranno gli unici aumenti sul breve termine.

"Xbox ha ampiamente massimizzato la sua base di abbonati su console, quindi adesso sta cercando di massimizzare il cosiddetto 'average revenue per paying user' (ARPPU) – ovvero il profitto per ogni utente pagante – e di ottenere nuovi abbonati al prezzo più alto. Call of Duty porterà nuovi abbonati, per cui il tempismo ha senso. Aspettatevi ulteriori aumenti in futuro. L'aumento del prezzo anche dell'abbonamento su PC suggerisce che la crescita inizia a saturarsi anche in quel mercato. E allontanare gli utenti da Steam è quasi impossibile…" ha spiegato Elliott.

In buona sostanza, Xbox ha bisogno di crescere, ma le opportunità per espandere il marchio, aumentando il numero di abbonati, sono piuttosto limitate su console. Per tale ragione, Microsoft punta a far pagare il più possibile a chi già ha già sottoscritto l'abbonamento.

Secondo Elliott, inoltre, anche il mercato del PC gaming è prossimo alla saturazione e Steam ha fortemente fidelizzato i propri utenti, al punto che Microsoft non sarebbe in grado di fornire un'alternativa capace di convincere i giocatori a passare a una piattaforma diversa. Ragione per cui, secondo l'analista, anche su PC non rimane che massimizzare il profitto da chi ha già scelto Game Pass.

Tuttavia, si tratterebbe di una strategia che precede la massiccia spinta di Microsoft nel settore mobile. PC e console rimarranno importanti per la società di Redmond, ma l'obiettivo è costruire una nuova identità per Xbox non come piattaforma, ma come ecosistema per accedere ai propri giochi preferiti a prescindere dal dispositivo.

In conclusione, per quanto PC e console rimangano per ora il riferimento, la vera crescita Microsoft la ricercherà in quel bacino di utenti impegnati nel gaming solo dai dispositivi mobili. D'altronde, Call of Duty Mobile ha dimostrato che la community su smartphone e tablet è più numerosa di quelle PlayStation, Xbox e PC messe insieme.