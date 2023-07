Call of Duty: ecco la piattaforma su cui è più giocato. No, non è PlayStation!

Nell'ambito del processo che vede la FTC opporsi all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sono emersi interessanti dettagli sulle piattaforme più diffuse tra i giocatori di Call of Duty. Nonostante non si faccia altro che parlare di quanto sia importante il franchise per PlayStation, la console di Sony si posiziona solo al terzo posto per numero di utenti attivi.

Il maggior numero di giocatori di Call of Duty accede al titolo da mobile, ovvero tablet e smarphone contano ben 35,7 milioni di utenti attivi quotidianamente e una media di quasi 50 milioni su base mensile. Al secondo posto, invece, si posiziona il PC che negli ultimi anni è riuscito a strappare una grossa fetta di giocatori che prima fruivano del titolo su console, ma con soli (si fa per dire) 17,5 milioni di utenti attivi.

Al terzo posto, naturalmente, vi è PlayStation con 11,2 milioni seguita da Xbox, che occupa il fondo della classifica con i suoi 5,6 milioni. Numeri piuttosto sorprendenti se si considerano gli ingenti investimenti impiegati soprattutto da Sony per pubblicizzare la propria piattaforma come quella di riferimento per lo sparatutto di Activision.

• Xbox - 5.6… pic.twitter.com/9rA7dgDCL0 — Derek Strickland (@DeekeTweak) July 4, 2023

A sorprendere meno, invece, è il forte interesse di Microsoft in Activision. D'altro canto, la società di Redmond ha più volte sottolineato l'intenzione di rafforzare la propria posizione nel settore mobile e i numeri di cui sopra non fanno che confermare la direzione intrapresa.

Rimane comunque interessante notare che i guadagni relativi a Call of Duty per Sony, svelati per errore alcuni giorni fa, facciano riferimento alla piattaforma che occupa la terza posizione per il numero di utenti. Pur senza alcun dato esatto, a questo punto è lecito supporre che le cifre nel caso della versione mobile siano sensibilmente più alte.