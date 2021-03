Fortnite incontra Alien: lo Xenomorfo e Ripley invadono il battle royale

Ormai non ci stupiamo più dei bizzarri annunci riguardanti Fortnite. Il popolare gioco di Epic Games accoglie una nuova coppia di personaggi, questa volta, però, l'universo di provenienza ha ben poco da condividere con il colorato e "cartoonesco" sparatutto.

Parliamo di Ellen Ripley e del temibile Xenomorfo che ha terrorizzato gli spettatori di Alien, il più grande cult dell'horror fantascientifico. Il duo cinematografico approda nel mondo di Fortnite sotto forma di skin: ecco cosa otterrete acquistando il nuovo pacchetto.

In Fortnite... nessuno può sentirti urlare.

Due settimane fa i giocatori di Fortnite hanno dato il benvenuto a Ryu e Chun-Li. Nulla di sorprendente per i partecipanti della Season 5 (Zero Point): in questi mesi il battle royale non ha accolto solo i personaggi più iconici del piccolo e grande schermo, ma anche gli eroi dei videogiochi più noti. Ecco dunque che, dopo Kratos (God of War), è toccato ai due combattenti di Street Fighter invadere l'universo dello sparatutto multiplayer più amato - e controverso - degli ultimi tempi.

Con gli ultimi arrivati si torna a parlare di cinema e, più precisamente, di horror. È Alien il franchise scelto da Epic Games per il nuovo aggiornamento di Fortnite. Parliamo di Ripley - interpretata nei film da Sigourney Weaver - e dello Xenomorfo, entrambi introdotti come personaggi giocabili.

La skin dello Xenomorfo arriva con un nuovo dorso decorativo (Coda dello xenomorfo) e un'emote incorporata (Xenominaccia). Nel caso di Ripley troviamo una variante costume (Equipaggio della Nostromo) come omaggia il film del 1979 diretto da Ridley Scott; è incluso un ulteriore gadget, ovvero il Trasportino Weyland-Yutani, con Jonesy il gatto.

Come annunciato da Epic, i giocatori interessati alle new entry potranno anche ottenere il pacchetto Attrezzatura spaziale: "Questo bundle a tema include il piccone Braccio caricatore P-500, il deltaplano Navetta da trasporto Cheyenne e una nuova emote con una vera entrata ad effetto!".

Gli sviluppatori di Fortnite sembrano aver curato ogni dettaglio per accontentare sia i giocatori che i fan del celebre lungometraggio. Ciononostante, è stato commesso un "piccolo" errore di distrazione, o almeno si spera: su YouTube, il trailer di presentazione dedicato ai personaggi di Alien è intitolato "Sarah Connor e lo Xenomorfo".

Certo, la Ripley non ha nulla da invidiare alla sfrontata Connor di The Terminator (1984), ma parliamo pur sempre di due franchise diversi.