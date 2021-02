Epic Games, l'affronto ad Apple viene da lontano: Project Liberty è una sfida al sistema

Come molti ben sapranno, Epic Games e Apple sono coinvolti in una battaglia legale che va avanti da svariati mesi, più precisamente dalla scorsa estate, quando il colosso di Cupertino ha deciso di rimuovere Fortnite dal suo App Store. Il motivo? Epic aveva tentato di aggirare le commissioni del 30% per gli acquisti in-app introducendo un sistema di pagamento proprietario.

Lo sviluppatore del battle royale è tornato ad esprimersi sulla famigerata vicenda, rendendo noti i dettagli di quella che si è rivelata essere un'autentica missione di "liberazione".

Project Liberty: "Se vuoi fare la differenza, devi rovesciare il sistema"

In occasione di un'intervista con CNN Business, Tim Sweeney ha parlato della famigerata faida con Apple e delle strategie legali imbastite dalla sua azienda. Il CEO di Epic Games ha dunque svelato l'esistenza di Project Liberty, nome in codice dell'operazione con cui la compagnia americana sta realizzando l'attacco finale rivolto a Apple.

Stando alle dichiarazioni di Sweeney, Epic Games ha trascorso diversi mesi per preparare la causa contro il gigante informatico. Il produttore di Fortnite non voleva semplicemente "bypassare" le commissioni di App Store: il suo obiettivo era - o è diventato - quello di incoraggiare gli altri sviluppatori a ribellarsi contro le severe politiche di società come Apple e Google.

Di fatto, Epic si è resa promotrice di un vero movimento atto a "liberare" i developer, in particolare quelli più piccoli, dalle misure restrittive legate alle piattaforme di distribuzione (App Store e Google Play Store). Lo stesso Tim Sweeney, del resto, è dell'idea che le piattaforme aperte siano "la chiave per il libero mercato e il futuro dell'informatica"; un'idea che tuttavia potrebbe costargli caro, al punto che CNN Business parla della "scommessa più rischiosa della sua carriera".

In merito alle risorse spese per la causa legale, Sweeney non ha voluto scomporsi, ma ha lasciato intendere che a Epic Games non manca il tempo - e, di certo, neanche il denaro - da investire in questa operazione. Dopotutto, ricordiamo che nel 2020 la compagnia ha generato 1,3 miliardi di dollari dai soli acquisti in-game di Fortnite, mentre la scorsa estate è stata valutata 17,3 miliardi.

Tim Sweeney è stato anche interrogato circa alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso novembre, quando aveva paragonato la lotta di Epic per la "libertà" delle piattaforme a quella per i diritti civili - parole che, naturalmente, hanno attirato numerose polemiche. "Il punto è che se vuoi davvero fare la differenza, devi andare contro il sistema. Penso che ci sia molto che possiamo imparare da tutte le lotte intraprese dall'umanità [...]", ha affermato Sweeney in risposta a tali critiche.

In ogni caso, il prossimo luglio assisteremo a un nuovo confronto tra Epic Games e la società della Mela, nel processo che coinvolgerà anche lo stesso Tim Cook di Apple.