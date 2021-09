Fortnite Capitolo 2 Stagione 8: Al Cubo, anche Carnage nel Pass Battaglia

Poche ore fa, Epic Games ha presentato la nuova stagione competitiva di Fortnite Capitolo 2. La Season 8 è intitolata Al Cubo e introduce una nuova serie di eventi incentrata sul misterioso Cubo - noto ai fan come 'Kevin' - apparso per la prima volta nel 2018. L'annuncio arriva con un nuovo trailer in CGI e con il reveal del prossimo Battle Pass, che porta con sé una valanga di contenuti aggiuntivi; tra questi troviamo anche una skin dedicata a Carnage.

Fortnite: Al Cubo, al via la nuova stagione del battle royale

In puro stile Fortnite, i giocatori del popolare sparatutto hanno partecipato a un altro spettacolare evento in attesa della nuova stagione. Al termine della Season 7, infatti, gli utenti hanno potuto esplorare la gigantesca Nave Madre che sorvolava i cieli dell'Isola, per poi assistere alla distruzione dell'UFO e alla caduta dei famigerati Cubi che lo alimentavano. Saranno proprio questi ultimi a minacciare nuovamente il mondo di Fortnite, scatenando un'ulteriore invasione.

Come nelle precedenti stagioni, i giocatori possono partecipare a nuove sfide PvE ambientate nel cosiddetto ViceVerso, dove è possibile ottenere equipaggiamenti inediti - e, in particolare, armi di origine aliena - e scontrarsi con nuove meccaniche di gioco. Nel ViceVerso "la gravità è ridotta e l'aria è ostile alle costruzioni", il che significa che gli utenti non possono accedere al tradizionale sistema di building di Fortnite. In compenso, sconfiggendo i Mostri del Cubo si può ottenere un nuovo componente di creazione, utile per potenziare le armi del ViceVerso.

"Il Cubo è tornato e ora.. È una moltitudine. Dai rottami fumanti della Nave Madre emerge una nuova minaccia. I Cubi si stanno risvegliando, diffondendo la contaminazione e creando fenditure verso il ViceVerso", si legge sul sito ufficiale di Fortnite. "Entra nel ViceVerso per affrontare i mostri e trovare armi del ViceVerso. Unisciti alla sforzo della community per costruire difese contro i Cubi. Sta a voi, tutti voi, combattere per la sopravvivenza dell'Isola".

Fortnite Capitolo 2 Stagione 8: le novità del Pass Battaglia



Il lancio della Stagione 8 è accompagnato da un nuovo Pass Battaglia (Battle Pass) e, dunque, da tanti altri contenuti aggiuntivi con cui personalizzare il proprio alter ego. Ogni skin equivale a una new entry dell'ormai variegato roster di Fortnite, dove troviamo i personaggi più iconici del mondo dei fumetti, del cinema e persino dei videogiochi: "Questa è la nostra realtà, e noi la salveremo. Abbiamo il meglio del meglio dalla nostra parte per aiutarci".

A proposito di cinema e fumetti, uno dei protagonisti del Battle Pass è Carnage, storica nemesi dell'anti-eroe Venom e avversario ricorrente di Spider-Man. Epic Games avrà senz'altro colto l'occasione offerta da Venom - La Furia di Carnage, sequel di Venom e seconda pellicola dello 'SpiderVerse' di Sony. Il simbionte rosso approderà prossimamente nelle sale di tutto il mondo, ma i giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono già vestire i suoi panni durante la Stagione 8.

Ricordiamo che il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 - ora disponibile - può essere acquistato per 950 V-Buck, ma i giocatori potranno guadagnare fino a 1.500 V-Buck giocando durante la nuova season e sbloccando le ricompense del Battle Pass.