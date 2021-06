Fortnite, dalla Marvel con furore: Loki diventa un personaggio giocabile

Ancora una volta il mondo di Fortnite si scontra con quello dei fumetti Marvel. Dopo aver accolto eroi come Captain America, Iron Man e Thor, il battle royale di Epic Games dà il benvenuto a uno dei villain più iconici della Casa delle Idee: è Loki, il Dio dell'Inganno.

L'asgardiano si unisce allo stellare roster di gioco, ma sarà disponibile solo per i membri attivi della Crew di Fortnite, a partire dal prossimo 1 luglio.

Loki, il Dio dell'Inganno: protagonista del pacchetto Crew di luglio

"Da Asgard all'isola, il Dio dell'Inganno ora si unisce alla Crew di Fortnite". Loki viene introdotto ai giocatori di Fortnite con un divertente trailer, in cui notiamo che il design scelto per il villain è ispirato alla controparte cinematografica dei Marvel Studios. Il dio asgardiano indossa lo stesso costume visto in The Avengers (2012) e impugna il suo emblematico scettro.

Dal 1° luglio - alle 2.00, ora italiana - i membri della Fortnite Crew avranno accesso al pacchetto che include il costume Loki, figlio di Laufrey, il dorso decorativo Mantello di Loki, il piccone Scettro di Loki e il deltaplano Carro Chitauri. In aggiunta, i giocatori che riscatteranno il pacchetto Crew sbloccheranno l'esclusiva schermata di caricamento Accoglienza di Loki.

Tra gli altri vantaggi riservati ai membri della Fortnite Crew c'è l'accesso istantaneo al Pass battaglia della stagione attuale. In parole povere, gli abbonati attivi durante la Stagione 7 di Fortnite: Capitolo 2 riceveranno automaticamente il relativo Pass battaglia. Gli utenti che avevano già acquistato il Pass prima di abbonarsi avranno diritto a un rimborso di 950 V-buck, ma solo per una volta. Inoltre, gli abbonati alla Crew riceveranno ogni mese 1.000 V-buck.

Ricordiamo che l'abbonamento alla Crew di Fortnite è disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite e nella scheda Pass battaglia all'interno del gioco.

