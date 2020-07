Fortnite: Captain America invade il battle royale di Epic Games

L'universo Marvel aveva già invaso quello di Fortnite, partendo dall'evento dedicato agli Avengers fino ad arrivare all'inaspettato debutto di Deadpool. Questa volta tocca a Captain America fare i conti con il battle royale di Epic Games: il primo Vendicatore fa ora parte delle skin acquistabili in-game. Ecco come ottenere il pacchetto completo.

Diventare Captain America al costo di 'soli' 2.000 V-Buck

Il bundle cosmetico dedicato a Captain America è ora disponibile all'interno del Negozio di Fortnite. Al costo di 2.000 V-Bucks - circa 20 euro - i giocatori potranno ottenere l'iconico costume a stelle e strisce dell'eroe Marvel e il suo formidabile scudo che potrà essere utilizzato durante le partite.

Sul sito ufficiale del popolare titolo di Epic leggiamo: "[...] il costume di Cap include due oggetti: il dorso decorativo e il piccone in proto-adamantio. Brandite lo scudo usandolo come piccone, oppure sfoggiatelo con fierezza sulla schiena".

Non è la prima volta che i giocatori di Fortnite hanno la possibilità di brandire lo scudo di Captain America: questo era già comparso lo scorso anno, in occasione del già citato evento a tema Avengers, durante il quale gli utenti potevano utilizzare lo scudo come item speciale - che, tuttavia, non poteva essere acquistato.

Non solo la skin: è anche disponibile un'esclusiva emote (Sull'attenti!), acquistabile separatamente al costo di 300 V-Buck.

Quelli Marvel non sono gli unici supereroi ad essere comparsi nel mondo di Fortnite: in passato Epic aveva rilasciato anche alcune skin a tema DC Comics, introducendo i personaggi di Harley Quinn, Catwoman e dello stesso Batman.