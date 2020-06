Fifa 21 su PC non sarà next-gen: giocatori infuriati

Fifa 21, il nuovo capitolo della popolare serie calcistica appena annunciato e già disponibile in pre-order, arriverà su PC nella stessa versione prevista per PS4 e Xbox One. Non c'è stato un annuncio chiaro in proposito, e l'informazione si è appresa solo dalle FAQ sul sito ufficiale di EA.

Se da una parte i giocatori PC hanno accolto favorevolmente la presenza di Fifa 21 su Steam (è un debutto per la serie) c'è molto rammarico per il fatto che le caratteristiche next-gen che vedremo su PlayStation 5 e su Xbox Series X non saranno presenti su PC. Anche se non è chiaro in cosa differiranno nel concreto le due versioni.

In attesa di nuove comunicazioni da parte di EA Sports, per il momento sappiamo che Fifa 21 per PS5 supporterà il controller aptico, ovvero sfrutterà l'interfaccia aptica del nuovo DualSense per fare "sentire il gioco". I tempi di caricamento su entrambe le nuove console next-gen saranno notevolmente ridotti. Si entrerà in partita all'istante e anche i caricamenti degli ambienti dello stadio saranno più rapidi. Naturalmente non c'è ragione per cui quest'ultima caratteristica non sussista anche per PC.

Tra le caratteristiche per le nuove console troviamo anche un nuovo sistema di illuminazione di tipo differito che renderà stadio e calciatori più realistici. EA parla anche di "Movimento giocatore basato sulle statistiche" e si riferisce al fatto che il nuovo motore di gioco tiene ora conto delle statistiche reali degli atleti per creare movimenti fluidi durante l'accelerazione, la corsa e i cambi di direzione. Sembra una caratteristica pensata in primo luogo per Madden, ma anche nel caso di Fifa si parla comunque di "tecnologia di animazione migliorata".

Inoltre, tra le nuove caratteristiche abbiamo "Umanizzazione dei movimenti senza palla", ovvero "Dalla sistemazione dei parastinchi all'89esimo minuto alle grida per un passaggio nella end zone, l'umanizzazione dei giocatori sblocca i comportamenti più realistici mai visti in un videogioco sportivo, permettendoti di vedere i dettagli e di sentire tutta l'emozione dello sport ai massimi livelli" come si legge sul sito ufficiale chiamato 'Next Level'.

Si parla anche di resa migliorata per quanto riguarda le condizioni meteo e di nuove reazioni dei giocatori, della panchina e dei tifosi, per rendere ogni match ancora più televisivo. Per quanto riguarda l'audio, avremo un nuovo tipo di "Audio spazializzato", che renderà l'atmosfera ancora più realistica e coinvolgente.

Al momento non abbiamo certezze su quali di questi aspetti ci saranno anche su PC e quali invece rimarranno delle prerogative delle versioni console next-gen. Ovviamente un PC di fascia alta è in grado di gestire le nuove opzioni grafiche e sonore, ma è possibile che EA decida di lasciare su console alcuni aspetti delle illuminazioni e della resa dei calciatori per ottemperare ai suoi accordi di partnership con Sony e Microsoft.

Screenshot 4K

Qualunque sia la ragione alla base della scelta, i giocatori PC non l'hanno presa bene. Sui social network e su Reddit in molti si lamentano del fatto che le proprie configurazioni recentemente aggiornate non verranno sfruttate. "Vorrei lasciare un commento, ma devo correre a preordinare l'edizione definitiva della versione obsoleta di FIFA 21 per la console più potente (ovvero il PC)" è il tenore dei commenti.

Altri giocatori invece sembrano prendere le difese di EA. "Quale percentuale di giocatori PC dispone di una configurazione equivalente a quella con un Ryzen 3700X e una GeForce 2080 Super. La maggior parte dei giocatori ha sistemi modesti e ci vorrà un po' di tempo prima che la dotazione media dei PC raggiunga le performance delle nuove console". Da questo punto di vista, portare la versione next-gen su PC non sarebbe conveniente per EA.

Bisogna comunque aggiungere che una decisione del genere era già stata presa in passato: fondamentalmente il problema si è ripetuto a ogni transizione generazionale. Quando venne introdotto il motore Ignite con Fifa 14 questo era prerogativa delle versioni Xbox One e PS4 del gioco, mentre su PC rimaneva il motore di vecchia generazione. Ignite Engine arrivò su PC l'anno dopo con Fifa 15. E lo stesso successe all'introduzione della generazione precedente: solo con Fifa 11 la versione PC si riallineava alle caratteristiche di quelle Xbox 360 e PS3, dopo un paio di anni di attesa.

Adesso, però, le differenze tra precedente generazione e nuova generazione potrebbero essere meno marcate. Tutte le versioni di Fifa usano, infatti, il motore Frostbite (e lo stesso discorso vale per Madden NFL 21). È più probabile che sulle nuove console Fifa 21 giri con qualche opzione grafica in più, mentre il gameplay alla base dovrebbe essere il medesimo. Sono tutti aspetti che potranno essere confermati solo provando tutte le versioni del gioco.