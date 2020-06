Fifa 21: pre-order disponibili per Standard, Champions e Ultimate Edition

FIFA 21 è stato appena annunciato che è già disponibile per il pre-order su Amazon. Quest'anno ci saranno tre differenti edizioni di FIFA 21, che si differenziano sulla base dei bonus e dei FIFA Point, ovvero la valuta in-game che serve ad acquistare i pacchetti per poter assemblare le squadre nella modalità FIFA Ultimate Team.

FIFA 21 arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch il 9 ottobre, quindi qualche giorno dopo rispetto al consueto. I membri EA Access e Origin Access Basic potranno provare il titolo a partire dall’1 ottobre, mentre i membri Premier di Origin Access avranno già accesso completo al videogioco. Per tutti i membri Access, invece, ci saranno benefit continuativi per tutta la stagione. Il gioco arriverà in inverno anche su Google Stadia, così come su PlayStation 5 e Xbox Series X, probabilmente al day one delle due nuove console.

Ecco i contenuti delle tre edizioni di FIFA 21:

FIFA 21 Standard Edition

Fino a 3 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 3 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Champions Edition

Accesso anticipato di 3 giorni (dal 6 ottobre)

Fino a 12 pacchetti oro rari in FUT 21 (1 a settimana per 12 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT) Talento locale nella modalità Carriera (una giovane promessa locale con potenziale da campione)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT) Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Ultimate Edition

OFFERTA A TEMPO LIMITATO: oggetto Da tenere d'occhio FUT 21 non scambiabile Accesso anticipato di 3 giorni (gioca dal 6 ottobre)

Talento locale nella modalità Carriera (una giovane promessa locale con potenziale da campione)

Fino a 24 pacchetti oro rari in FUT 21 (2 a settimana per 12 settimane)

1 oggetto atleta di copertina FUT in prestito (per 5 partite FUT)

1 giocatore a scelta ambasciatore FUT in prestito (scegli 1 fra 3 oggetti giocatore per 3 partite FUT)

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

Trailer e caratteristiche

Durante l'evento EA Play è stato mostrato il trailer di FIFA 21 con le primissime immagini di gioco. Questa edizione è costruita in modo tale da sfruttare l'hardware delle nuove console. EA Sports ha parlato di funzionalità aptiche con il controller DualSense di PlayStation 5, di tempi di caricamento più rapidi e di effetti di illuminazione globale migliorati. Grazie alla tecnologia next-gen ci sarà una definizione più profonda dei corpi dei calciatori, mentre le animazioni e i movimenti saranno strettamente legati alle statistiche personali dei calciatori.

Attraverso l’offerta EA Sports Dual Entitlement, i giocatori potranno aggiornare la propria copia da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi.