Ferrari anche nel 2021 avrà un suo campionato di eSport

Il Ferrari Esports Series 2020 è stato un vero e proprio successo, che ha coinvolto moltissimi appassionati di guida virtuale e di Assetto Corsa, il famoso titolo di guida di Kunos Simulazioni. Si è rivelato un campionato di eSport molto importante con oltre 20 mila contendenti da tutta Europa. Numeri che giustificano una seconda edizione della Ferrari eSports Series, primo campionato di eSport ufficiale sponsorizzato dal Cavallino Rampante. A ospitare le sfide con il volante è Assetto Corsa, che nel corso del 2020 ha visto i vari piloti virtuali sfidarsi su circuiti come Spa Francorchamps, Nurburgring, Monza e Silverstone fino alla vittoria finale di Giovanni De Salvo. Dopo la vittoria, De Salvo è stato integrato nel team della Ferrari Driver Academy dedicato agli eSport, che già vede tra le sue fila i famosi piloti virtuali David Tonizza e Brendon Leigh.

La stagione 2021 è partita con la All Stars Racing Night, un evento che ha visto protagonisti tanti personaggi famosi del mondo del racing, come Charles Leclerc (impegnato come commentatore) e Valentino Rossi, insieme a influencer e altri sportivi. L'evento, tenutosi lo scorso 5 marzo, ha visto la vittoria di Mattia Pasini, noto pilota motociclistico.

Un campionato di eSport per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy

Per la stagione 2021 cambierà la struttura del torneo rispetto alla stagione precedente perché saranno eliminate le categorie di qualificazione per dare spazio a un campionato unico. La nuova stagione sarà aperta a tutti gli aspiranti piloti residenti in Europa che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Le fasi di qualificazione si svolgeranno da aprile a giugno, mentre la fase finale si terrà da agosto a dicembre.

I piloti si dovranno misurare in quattro sessioni di 'hotlap', che serviranno per selezionare i partecipanti delle gare di qualificazione che si svolgeranno a partire dal 5 aprile fino alla fine di luglio. I migliori 48 avranno quindi accesso alla seconda parte del torneo, che culminerà con la sfida tra i primi 24 piloti. Questi saranno coinvolti nella 'Grand Final', in programma per metà dicembre, con tre gare che assegneranno il titolo di campione della Ferrari Esports Series 2021. Tutte le gare saranno trasmesse in streaming sul canale Twitch di Ferrari Esports l'ultimo martedì di ogni mese da fine agosto fino alla fine della stagione.

Per la nuova stagione, così come per la precedente, si guiderà la bellissima Ferrari 488 Challenge Evo, vera e propria protagonista dell'evento e disponibile in Assetto Corsa in esclusiva per questo evento. Tuttavia, quest'anno ci sarà la possibilità di scegliere fra altre tre fantastiche Ferrari, ovvero 599XX Evo, FXX K, e 488 GT3 EVO 2020, anch'essa disponibile in esclusiva per chi parteciperà all'evento.

Durante le fasi di qualificazione, inoltre, ci sarà un contest che punterà a premiare i migliori disegnatori di livree. Le migliori livree saranno condivise sui canali social ufficiali di Ferrari in una sezione appositamente dedicata al contest all'interno del sito della Ferrari Esports Series, e il design più apprezzato dalla community sarà infine inserito nel gioco e utilizzato nelle gare ufficiali.

L'obiettivo di Ferrari con il suo campionato di eSport ufficiale non è solo quello di individuare i migliori piloti virtuali fra i tantissimi giocatori che si dotano di postazioni all'avanguardia e che si allenano con Assetto Corsa, ma anche trasmettere l'idea che il brand è attivo nei settori maggiormente seguiti dal pubblico più giovane. Con la crescita del settore degli eSport, sia come dimensioni del pubblico sia per il volume di affari coinvolto, è ormai impossibile per le case automobilistiche sottovalutarlo, così come per molti altri settori.

Ferrari Esports Series 2021: come iscriversi

Le iscrizioni per la Ferrari Esports Series 2021 si apriranno oggi alle ore 21:00 sul sito ufficiale www.ferrariesportsseries.gg per tutti i cittadini europei maggiorenni e per il Regno Unito.