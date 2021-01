Addio Mercedes, meglio la Ferrari: campione degli eSports scommette sul Cavallino

Brendon Leigh insieme a David Tonizza nel Team Ferrari di F1 Esports. Per effetto di questo annuncio, per la prima volta un team di F1 Esports è composto da due vincitori del campionato. "Sono felicissimo di correre per la Ferrari" ha commentato Leigh, che ha partecipato a tutte le edizioni del campionato di F1 Esports con i colori della Mercedes. L'inglese prende il posto dell'italiano Enzo Bonito.

Leigh ha dominato le prime due edizioni del campionato, 2017 e 2018, mentre nel 2019 il vincitore è stato proprio Tonizza, più famoso con il soprannome di 'Tonzilla' dopo che è stato chiamato così per un errore di pronuncia in una delle telecronache. Per quanto riguarda l'edizione 2020, corsa su F1 2020, il vincitore è stato l'olandese Jarno Opmeer su Alfa Romeo.

I campionati virtuali con i giochi F1 di Codemasters lo scorso anno sono stati seguiti da molti appassionati, complice la crisi sanitaria che ha reso impossibili le gari reali nella prima parte dell'anno. Ha avuto successo in particolare la Virtual Grand Prix Series, organizzata a scopo benefico e animata dalle lotte tra le celebrità, tra cui i piloti di Formula 1 Charles Leclerc e George Russell. Nei giorni scorsi la F1 ha annunciato che la sua serie Virtual Grand Prix tornerà il 31 gennaio.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!