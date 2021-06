Far Cry 6 godibile anche su PS4 e Xbox One: non si ripeterà il caso Cyberpunk 2077

Dopo il reveal ufficiale di Far Cry 6, il team di Ubisoft Toronto ha voluto chiarire alcuni dettagli in merito all'ambizioso sparatutto. Il gioco è stato mostrato in azione poche ore fa tramite una corposa presentazione gameplay registrata, con ogni probabilità, su hardware next-gen. Gli sviluppatori non hanno abbandonato le console della scorsa generazione e ci tengono a precisare che il sesto capitolo di Far Cry sarà eccellente anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Per dimostrarlo, Ubisoft rilascerà nuovi dettagli e informazioni sulle versioni last-gen di Far Cry 6, con l'evidente fine di evitare un nuovo caso Cyberpunk 2077.

Cyberpunk docet: Far Cry 6 darà il massimo anche su last-gen

In un'intervista concessa a VGC, David Grivel di Ubisoft Toronto ha dichiarato che il suo studio sta dedicando grande attenzione a tutte le versioni di Far Cry 6, incluse quelle last-gen. "Puntiamo a offrire la massima qualità su tutte le piattaforme", ha affermato il lead gameplay designer.

La risposta di Grivel arriva dopo una domanda che ammicca chiaramente al caso Cyberpunk 2077, gioco che ha visto un lancio disastroso su console last-gen, al punto da essere rimosso dal PlayStation Store. Ubisoft non ha intenzione di ripetere gli stessi errori di CD Projekt RED: "Siamo molto cauti al riguardo, quindi condivideremo ulteriori dettagli prossimamente". È probabile che lo studio mostrerà il gioco in azione anche su PS4 e Xbox One prima dell'uscita prevista per ottobre.

Lo sviluppatore canadese ribadisce che Far Cry 6 "funziona bene" sia sulle console della scorsa generazione che su quelle next-gen, così come su PC e sulle piattaforme di cloud gaming (Google Stadia e Amazon Luna). Naturalmente, come sottolinea lo stesso Grivel, il gioco offrirà performance migliori su PS5 e Xbox Series X|S, dove girerà a 60 fps in 4K.

Ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Amazon Luna.