Cyberpunk 2077: quando tornerà su PlayStation Store? Non lo sa nemmeno CD Projekt

Sono passati più di sei mesi dal giorno in cui Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 dal suo PlayStation Store. Conosciamo tutti i motivi: al lancio, l'ambizioso titolo di CD Projekt RED soffriva di gravi problemi sul fronte prestazionale, oltre a presentare innumerevoli bug che minavano l'intera esperienza di gioco, soprattutto sulle console casalinghe.

Il gioco di ruolo non è ancora tornato nel negozio digitale di PS4 e PS5, ma lo sviluppatore polacco si è espresso nuovamente sulla questione: non ci sono buone notizie, purtroppo.

CD Projekt RED sta ancora attendendo il via libera di Sony

In occasione di un incontro con gli investitori, CD Projekt RED è stata interrogata in merito ai rapporti con Sony e, dunque, alla rimozione del suo gioco dal PlayStation Store. Un argomento che - come riporta VGC - non rientrava nell'agenda del meeting, ma ciò non ha impedito al CEO Adam Kiciński di rispondere: "Sfortunatamente, non ho nuove informazioni al riguardo".

Il presidente della software house ha parlato degli evidenti progressi effettuati con Cyberpunk 2077, gioco "visibilmente migliorato" con le ultime patch, ma ha anche ammesso che la versione PS4 dell'RPG si trova in una fase di stallo. Per quanto concerne il rilancio del gioco sul PS Store, Kiciński ha ribadito che la decisione spetta esclusivamente a Sony: "Stiamo aspettando le informazioni sulla loro posizione in merito alla decisione di riportare Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store. Fino ad allora non sono in grado di dirvi altro".

"Crediamo di essere più vicini che lontani", dichiarava un ottimista Michał Nowakowski lo scorso marzo, in riferimento al ritorno di Cyberpunk 2077 sul PS Store. Il manager della divisione business di CDPR parlava dell'importanza della decisione di Sony, che potrebbe "influenzare le decisioni di acquisto non solo su PlayStation, ma anche su altre piattaforme".

È ormai chiaro che il team di CD Projekt RED non ha intenzione di abbandonare Cyberpunk 2077, né l'idea di migliorare il gioco al fine di poterlo vendere anche negli anni a venire. Dopo le prossime patch, il gioco di ruolo ambientato nella colossale Night City riceverà le prime espansioni single player, mentre abbiamo già rinunciato al famigerato multiplayer online.