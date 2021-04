F1 2021 ufficiale, il primo per Electronic Arts: ecco la data di rilascio

Electronic Arts ha acquisito l'editore e sviluppatore britannico Codemasters per 1,2 miliardi di dollari, come rivelato nello scorso dicembre. E sicuramente la proprietà più interessante che EA adesso può sfruttare è quella relativa alla Formula 1. Il gioco annuale di F1 di Codemasters ci sarà anche quest'anno, con la differenza che verrà distribuito da Electronic Arts sotto etichetta EA Sports.

F1 2021 uscirà il 16 luglio

Ovviamente la base di partenza sarà F1 2020, ma ci saranno alcune interessanti novità. A partire dalla nuova modalità Carriera per due giocatori, in cui sarà possibile far parte dello stesso team o competere in due team differenti. F1 2021 uscirà il 16 luglio nei formati PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Steam.

La Modalità Carriera, inoltre, beneficerà di una nuova funzionalità, ovvero la possibilità di iniziare a un certo punto della stagione fotografando ciò che avviene nel campionato reale in termini di classifiche piloti e costruttori. Da F1 2020 tornerà l'apprezzata modalità gestionale "Il Mio Team" che consente di creare un team, ingaggiare i piloti, migliorare le strutture del team, stringere accordi con gli sponsor e affrontare la stagione di Formula 1.

Ci sarà anche una modalità storia chiamata Braking Point che, secondo Codematers, è in sviluppo da diversi anni. Si inizia in Formula 2, per poi approdare in Formula 1 e vivere il mondo del paddock, le sue rivalità e le emozioni. Per quanto riguarda i nuovi circuiti di Portimão, Imola e Jeddah (non presenti in F1 2020) non saranno disponibili al lancio, ma come contenuto gratuito da scaricare in un secondo momento, come si legge nel comunicato stampa.

Non mancherà la possibilità di giocare in due in split screen, insieme a funzionalità eSport e opzioni per personalizzare le stagioni in modo che siano più brevi di quella ufficiale. Si parla di miglior grafica su Xbox Series X e PS5 rispetto alle versioni per le console old-gen, oltre che tempi di caricamento più rapidi. Chi acquista le versioni Xbox One e PS4 del gioco potrà fare l'upgrade gratuito alla next-gen.