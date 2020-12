Electronic Arts ha comprato Codemasters, battuta la concorrenza di Take-Two

Electronic Arts ha acquisito Codemasters soffiandola nientemeno che a Take-Two, la prima a muoversi per far propria la software house britannica. L'editore statunitense entra quindi in possesso di brand di grande valore come le serie F1, DiRT, Grid e Project Cars. Un colpo di scena preannunciato da alcune indiscrezioni nelle scorse ore, divenuto ufficiale grazie all'accordo raggiunto da EA con il consiglio di amministrazione di Codemasters. L'operazione è valutata in circa 1,2 miliardi di dollari e si completerà nel primo trimestre 2021.

"Electronic Arts e Codemasters condividono l'ambizione di dominare la categoria dei videogiochi automobilistici. Il consiglio di amministrazione di Codemasters crede fermamente che la società trarrebbe vantaggio dalla conoscenza, dalle risorse e dalle dimensioni globali di EA, sia in generale che nel settore delle corse. Riteniamo che questa unione fornirà un futuro entusiasmante e prospero a Codemasters, consentendo ai nostri team di creare, presentare e fornire servizi più grandi e realizzare giochi migliori per un pubblico estremamente appassionato ", ha affermato Gerhard Florin, presidente di Codemasters.

"Riteniamo che ci sia un'opportunità davvero interessante nel riunire Codemasters ed Electronic Arts per creare nuovi giochi di corse sorprendenti e innovativi. Il nostro settore sta crescendo, il genere dei giochi di corse sta prosperando e insieme saremo posizionati per guidare una nuova era di intrattenimento. Da molti anni ammiriamo il talento creativo e i giochi di alta qualità di Codemasters. […] Siamo lieti che entrambi i nostri consigli di amministrazione stiano sostenendo questa transazione e non vediamo l'ora di accogliere un team così entusiasmante e di talento nella famiglia Electronic Arts", ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts.

Frank Sagnier, CEO di Codemasters, e Rashid Varachia, direttore finanziario di Codemasters, insieme al gruppo dirigenziale attuale continueranno a guidare Codemasters anche dopo l'ingresso nelle file di Electronic Arts.