Elden Ring troppo frustrante? L'autore si scusa con i giocatori

Abbiamo visto come Elden Ring stia letteralmente conquistando il mondo intero, dominando le classifiche retail - almeno nel Regno Unito - e quelle digitali di Steam. Nonostante il successo commerciale, alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto nei confronti dell'ultimo soulslike , ritenendolo "troppo frustrante". Una notizia che è giunta alle orecchie dello stesso Hidetaka Miyazaki, che ha risposto scusandosi (elegantemente) con i giocatori della sua ultima avventura.

Elden Ring: "La morte è una feature, non un bug"

Così Simon Parkin di The New Yorker ha intitolato l'interessante intervista a Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware e visionario creatore dei cosiddetti soulslike - sottogenere inaugurato con Demon's Souls nel 2009. Parliamo di giochi noti per l'elevato livello di sfida, in cui la morte è sempre dietro l'angolo. Quest'ultima deve essere però vista come una vera e propria meccanica del gameplay, come ribadisce l'autore di kolossal quali Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e come sostengono molti appassionati di questi action RPG.

"Quando gioco a quest titoli, penso: 'Questo è il modo in cui vorrei morire - un modo che sia divertente o interessante o che crei una storia che posso condividere'", ha raccontato Miyazaki. "Nella vita, la morte è una cosa orribile. Nel gioco, può essere qualcos'altro".

In merito alle suddette critiche, l'autore di Elden Ring si è voluto scusare con il pubblico. "Mi dispiace per chiunque pensi che ci siano troppi ostacoli da superare nei miei giochi. Voglio solo che il maggior numero possibile di giocatori provi la gioia che deriva dal superare le difficoltà".

Ricordiamo che, dallo scorso 25 febbraio, Elden Ring è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation e Xbox One. Al momento il titolo di FromSoftware ha una valutazione media di 97/100 su Metacritic, il che conferma l'enorme successo riscontrato presso la critica.