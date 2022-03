Elden Ring è da record: 10 milioni su PC, battuto Dark Souls 3 nel Regno Unito

Sono passati solo pochi giorni dal debutto mondiale di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware, eppure l'ultimo action RPG del filone soulslike (o soulsborne) è già un successo da record. Stando ai report sono state infatti vendute 10 milioni di copie su PC e, almeno nel Regno Unito, il titolo open world ha battuto il mai troppo lodato Dark Souls 3.

Elden Ring domina le classifiche di Steam e del Regno Unito

Secondo la classifica di GfK UK, quello di Elden Ring è stato il lancio di maggior successo nella storia di FromSoftware. L'ultima produzione targata FromSoftware ha infatti sorpassato Dark Souls 3 (2016), superandolo del 26% nelle vendite di copie fisiche. Per l'appunto ci riferiamo al mercato retail e sono pertanto escluse le vendite in formato digitale, i cui dati dovrebbero arrivare questa settimana. Come fa notare Gameindustry.biz, Elden Ring è il terzo più grande lancio retail dell'anno (UK), dietro Leggende Pokémon: Arceus e Horizon: Forbidden West.

Sempre in merito alle vendite di Elden Ring in formato fisico, il 63% delle copie acquistate sono per PS5, il 17% per Xbox, il 17% per PS4 e il restante 3% per PC.

Naturalmente, su Windows sono le copie digitali ad andare per la maggiore e, in effetti, i primi dati condivisi da SteamSpy confermano il successo del GdR anche su questa piattaforma: sul marketplace di Valve, Elden Ring ha superato quota 10 milioni. Grazie ai dati raccolti da SteamDB veniamo inoltre a sapere che, la scorsa domenica, il gioco di FromSoftware ha raggiunto un picco di 891.638 utenti connessi contemporaneamente. Sono numeri a dir poco impressionanti per un titolo lanciato meno di una settimana fa - e parliamo solo del mercato PC.

Steam Top Sellers Last Week



- Elden Ring and Destiny 2: TWQ take entire Top 6



1. Elden Ring

2. Elden Ring

3. Elden Ring Deluxe

4. Destiny 2 The Witch Queen

5. Elden Ring

6. Destiny 2 The Witch Queen

7. Steam Deck

8. Dying Light 2

9. Total War: Warhammer III

10. Cyberpunk 2077 pic.twitter.com/s927VuvAYE — Benji-Sales (@BenjiSales) February 27, 2022

Senza troppe sorprese, è proprio Elden Ring a dominare l'ultima classifica delle vendite settimanali di Steam: sul podio troviamo il gioco di FromSoftware nelle edizioni standard e Deluxe, seguito immediatamente da Destiny 2: La Regina dei Sussurri. Le posizioni più basse della Top 10 sono occupate da Dying Light 2 (8°), Total War: Warhammer III (9°) e Cyberpunk 2077 (10°) - quest'ultimo è stato recentemente 'rilanciato' con la versione 1.5.

A proposito di PC e Elden Ring, i modder si sono già dati alla pazza gioia. Grazie al tool ReShade è stato possibile introdurre l'illuminazione globale in Ray Tracing (RTX Global Illumination) nel mondo dell'Interregno, con risultati decisamente interessanti.

Elden Ring è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.