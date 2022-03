Elden Ring: sviluppatori contro recensori, hanno sottovalutato problemi a user experience, grafica e design

Elden Ring è uno dei videogiochi con la media più alta di sempre su Metacritic, con un 97/100 nel momento in cui scriviamo. Segno che i recensori di tutto il mondo ne hanno apprezzato le meccaniche di gioco iper punitive, il mondo aperto liberamente esplorabile, il comparto tecnico e le animazioni, insieme a molti altri aspetti che hanno reso i soulslike di FromSoftware una delle tipologie di gioco più apprezzate dai giocatori.

Elden Ring criticato dagli sviluppatori

Ma non tutti la pensano allo stesso modo. In un thread nato sulla base di un tweet dello sviluppatore di Ubisoft Ahmed Salama, il quale ha lavorato anche su Battlefield 2042, alcuni sviluppatori hanno espresso le loro perplessità su Elden Ring. Salama, che si occupa di user experience, ha infatti criticato proprio questo aspetto di Elden Ring, affermando che i recensori non considerano a sufficienza le tematiche legate alla UX.

Dato che il profilo tweet di Salama è protetto e non visibile pubblicamente, questo thread di tweet non è visualizzabile. Ma, stando a quanto riportato su Reddit, altri sviluppatori di software house blasonate hanno rincarato la dose rispetto alle parole dello sviluppatore di Ubisoft. Rebecca Fernandez O'Shea di Nixxes Software, una software house che si occupa di conversioni di titoli console a PC, ha aggiunto che i recensori non considerano a sufficienza neanche il lavoro che viene fatto per garantire la stabilità e le performance della versione PC, sottintendendo che Elden Ring su Windows non è così impeccabile come su console.

Nel thread ha poi aggiunto il proprio commento anche Blake Rebouche, senior quest designer di Horizon Forbidden West, uno dei titoli principali in questo periodo, secondo il quale neanche il design delle quest di Elden Ring è perfetto.

Quel che è certo è che Elden Ring è il titolo di riferimento per l'industria dei videogiochi in questa fase, nel bene e nel male. Ormai è impossibile avere una convergenza completa nei giudizi, anche se l'ultimo titolo di FromSoftware è quello che si avvicina maggiormente (a giudicare dei voti su Metacritic). Probabilmente, inoltre, c'è anche un pizzico di invidia nelle dichiarazioni di questi sviluppatori, con Elden Ring che sta andando benissimo anche come vendite.

Elden Ring è un gioco molto punitivo, come tutti i soulslike. Infatti, c'è anche chi si interroga se sia eccessivamente frustrante.