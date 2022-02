Electronic Arts ammette il flop di Battlefield 2042 ma non demorde e cerca il riscatto

In casa Electronic Arts ci sono giochi che raccolgono consensi come FIFA 22, Madden NFL 22 e Apex Legends, che ha aumentato del 30% il numero dei giocatori mensili, ma c'è anche il caso Battlefield 2042 che tiene banco. Nei giorni scorsi si è vociferato di una EA pronta a valutare tutte le strade, anche la formula free-to-play per alcune modalità.

"Il lancio di Battlefield 2042 non ha rispecchiato le nostre aspettative", ha dichiarato il CEO Andrew Wilson a margine dei risultati finanziari. Il gioco, disponibile da novembre dopo un rinvio dell'ultimo minuto, avrebbe risentito di due problemi in particolare secondo Wilson: l'ambizione di creare un mondo di gioco vasto e il lavoro da remoto, a cui sono stati costretti gli sviluppatori a causa della pandemia.

"Battlefield 2042 è sempre stato un gioco ambizioso e i nostri team hanno spinto per innovare sotto molti aspetti, comprese le partite su vasta scala e 128 giocatori, nuove modalità, nuovo gameplay dinamico e altro", ha spiegato il CEO, affermando in alcuni passaggi della conference call degli analisti che il titolo non rappresenta più del 10% delle entrate.

"Sviluppare questo gioco con i nostri team che hanno lavorato da casa per quasi due anni si è rivelata una sfida. Credevamo che l'esperienza fosse pronta per essere messa nelle mani dei giocatori, ma man mano che i giocatori sperimentavano il gioco completo, è diventato chiaro che c'erano problemi prestazionali imprevisti che avremmo dovuto affrontare. Anche alcune delle scelte di design non hanno convinto tutti nella nostra community. […] Siamo totalmente impegnati a realizzare il pieno potenziale di questo gioco", ha aggiunto Wilson.

A tal proposito non va dimenticato il cambio al vertice avvenuto nelle scorse settimane, con Vince Zampella che è diventato il nuovo direttore del franchise Battlefield. Un fatto altamente curioso, se si considera che Zampella è stato il fondatore di Infinity Ward e che è considerato come il creatore di Call of Duty, storicamente la serie rivale di Battlefield.

In attesa di sviluppi importanti, gli sviluppatori di DICE ed EA hanno annunciato nelle scorse ore il ritardo della "Stagione 1", che slitta così all'inizio dell'estate: l'obiettivo è usare il tempo extra per migliorare "l'esperienza di gioco offerta da Battlefield 2042 e finalizzare lo sviluppo dei contenuti stagionali per garantire che siano all'altezza dei nostri standard qualitativi".

Il prossimo aggiornamento BF2042 porterà una tabella punti rinnovata, profili migliori e la tanto attesa funzionalità di chat vocale su tutte le piattaforme. Ci saranno miglioramenti ai meccanismi del gioco di squadra e alla modalità Portal. Allo stesso modo, lo studio ha promesso un ciclo di feedback migliore. Il team di BF2042 discuterà pubblicamente le principali aree di miglioramento su cui sta lavorando, inclusa la sua strategia esistente. Il team ascolterà la risposta della comunità e cercherà di integrare il feedback negli aggiornamenti.

Per quanto riguarda la Stagione 1? DICE non ha rilasciato molti dettagli, ma ha promesso che gli acquirenti della Gold e della Ultimate Edition riceveranno il pacchetto "Steadfast". "L'apertura della Stagione 1, in programma per l'inizio dell'estate, inaugurerà un anno in cui vi offriremo quattro stagioni, quattro nuovi Specialisti, località inedite e contenuti completamente nuovi. Sappiamo che la data è più avanti di quanto vorrebbero molti di voi che hanno acquistato il Pass Anno 1 incluso nella Gold Edition e nella Ultimate Edition. Come ringraziamento per la pazienza e il sostegno, questi giocatori riceveranno un bundle esclusivo contenente una skin Specialista, skin per armi e veicoli, un'arma da corpo a corpo e una scheda giocatore. Tutti questi elementi verranno forniti con un aggiornamento".