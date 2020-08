DooM Eternal: raggiunti i 1000 frame al secondo grazie all'azoto liquido

Un team di appassionati di overclock è riuscito ad assemblare un PC in grado di raggiungere i 1000 frame al secondo in DooM Eternal. Il traguardo è stato raggiunto nel corso della QuakeCon at Home da un team polacco di esperti di overclock conosciuto come x-kom.

All'interno della cosiddetta DooM Eternal 1K Challenge, Piotr "Lipton" Szymanski e Marcin "Ryba" Rywak hanno overclockato un Intel i7-9700K a 6,6 GHz e una ASUS ROG Strix RTX 2080 Ti a 2,4 GHz, servendosi di un sistema di raffreddamento ad azoto liquido per tenere a bada le temperature. Nel video qui di seguito è stata immortalata la loro impresa.

x-kom ha dimostrato che il supporto a livello di motore di DooM Eternal ai 1000 FPS non è solo teorico. Detto questo, ci vorrà molto tempo prima che questi frame rate possano essere ottenuti con configurazioni non dotate di sistemi di raffreddamento ad azoto liquido. E, poi, questo traguardo indurrà i produttori di monitor gaming a spingere il refresh rate fino ai 1000 Hz?

Di seguito le specifiche del sistema assemblato da x-kom, mentre altre informazioni sulla loro impresa si trovano sul sito di Bethesda.

CPU: Intel Core i7 9700K @ 6.6GHz

Scheda madre: ASUS Maximus XI APEX

GPU: ASUS RTX2080Ti Strix @ 2.4GHz

RAM: HyperX Predator 4000MHz CL19 2x8GB

Drive: Samsung 512GB M.2 NVMe Evo Plus

Alimentatore: Be Quiet 1200W Straight Power