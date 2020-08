Uragano Laura e Microsoft Flight Simulator: ecco come si vede all'interno del simulatore

Mentre il Texas e la Louisiana si preparano a quella che viene descritta come una "tempesta insormontabile", ovvero l'Uragano Laura, la funzionalità di meteo in tempo reale all'interno di Microsoft Flight Simulator offre uno spettacolo impressionante per i giocatori. Alcuni di loro si sono recati, infatti, nelle zone dove effettivamente imperversa l'uragano, principalmente nel Golfo del Messico, per assistere allo spettacolo.

Questa esperienza dimostra ancora una volta l'incredibile livello di realismo di cui è capace il nuovo simulatore di volo di Microsoft. Proprio come l'uragano Laura minaccia conseguenze catastrofiche nel mondo reale, i giocatori hanno assistito a danni ai loro aerei, che in alcuni casi sono arrivati a congelarsi richiedendo complesse procedure di sbrinamento.

I giocatori hanno volato direttamente nell'occhio del ciclone, lungo i bordi esterni e anche sopra di esso, il che ha provocato il congelamento degli aerei. Hanno potuto seguire l'intera evoluzione del fenomeno meteorologico fino al momento in cui l'uragano ha toccato terra. In particolare, lo youtuber MajinBanu ha realizzato un bellissimo video, che trasmette molto bene il potenziale tecnico di Microsoft Flight Simulator. Impressionano soprattutto le formazioni di nubi, tra le altre cose capaci di proiettare ombre le une sulle altre.

Tutto questo è possibile per via del supporto all'interno di Microsoft Flight Simulator di dati meteorologici in tempo reale provenienti dal globo intero. Microsoft ha collaborato con la società svizzera Meteoblue per mappare i modelli meteorologici del mondo. Meteoblue divide il mondo in 250 milioni di aree e per ciascuna di esse misura la velocità del vento, la temperatura, la pressione e altri parametri. Il simulatore poi riesce a convertire i dati in aspetti visivi con grande precisione.

Inoltre, Microsoft Flight Simulator utilizza i dati di Bing Maps per la riproduzione dell'intero pianeta, combinandoli con la tecnologia di generazione procedurale basata su Azure, che trasforma questi dati in oggetti poligonali per dare vita ad edifici e alberi.

Per quanto riguarda l'uragano Laura, è esploso di intensità nella giornata di ieri con venti sostenuti di 240 chilometri orari, quindi vicino alla soglia di 252 chilometri orari che l'avrebbe portato a categoria 5. Adesso si è ridimensionato fino a categoria 2 con venti rallentati a 110 miglia orarie.