Doom Eternal su PC: con l'hardware giusto può girare a 1000 fps

Il motore di rendering id Tech 7 sviluppato da id Software permetterà a Doom Eternal, gioco in uscita il 20 marzo, di girare molto più rapidamente rispetto al precedente Doom basato sull'id Tech 6, consentendo così di raggiungere un massimo di ben 1000 fps su PC, a patto ovviamente che abbiate l'hardware giusto.

E questo è apparentemente solo un limite teorico, in quanto la software house ritiene che il gioco riuscirà a supportare al meglio l'hardware di prossima generazione. "Sull'id Tech 6 abbiamo raggiunto il massimo di 250 fps. In Doom Eternal abbiamo ottenuto il massimo a 1000 FPS. Puoi farlo se hai l'hardware giusto. Non c'è davvero nessun limite", ha affermato il lead engine programmer dello studio di sviluppo Billy Khan a IGN (nel video di seguito).

"Sull'hardware che abbiamo realizzato per il test avevamo scene che giravano a 400 frame al secondo. Perciò le persone che hanno monitor a 144 Hz, o persino i nuovi monitor più veloci, vedranno un gioco che resisterà per molti anni e offrirà opportunità davvero incredibili per sfruttare quell'hardware. La velocità è una delle cose più importanti quando si gioca a un Doom, e questo aspetto ha richiesto molti sforzi da tutti i dipartimenti".

Non è quindi da escludere un'uscita del titolo su PS5 e Xbox Serie X in futuro vista la flessibilità garantita dall'id Tech 7. Su PC il gioco sfrutterà l'API Vulkan e si prevede che supporterà anche il ray tracing, anche se potrebbe non farlo al lancio. Sulle console PS4 Pro e Xbox One X il gioco punta girare in 4K a 60 fps costanti. Il titolo sarà disponibile anche su Google Stadia, dove dovrebbe garantire i 60 fps in 4K e l'HDR, e nel corso dell'anno debutterà anche su Nintendo Switch.

Per quanto concerne la possibilità di renderizzare fino a 1000 fps, per quanto sia un valore incredibile, al momento i migliori monitor hanno un refresh rate a 240 Hz (su Amazon ad esempio si trovano a buoni prezzi Acer KG251Q 24,5" o l'ottimo ASUS ROG STRIX XG248Q 24", Asus ha una soluzione a 360 Hz in arrivo, l'abbiamo vista al CES 2020).

Se la scheda video produce un valore di FPS superiore al ciclo di aggiornamento del monitor, l'esperienza di gioco può risultarne minata da artefatti come il tearing (percepito come una riga che attraversa lo schermo a causa della riproduzione di due immagini incomplete) oppure una sfocatura chiamata ghosting sui contenuti in movimento. Ciò detto, un motore di rendering flessibile permette ai videogiocatori di stabilire le impostazioni che vogliono, e quindi si tratta assolutamente di una buona notizia.

Se ancora non vi eravate interessati a Doom Eternal, di recente l'abbiamo provato in anteprima: potete leggere le nostre impressioni in questo articolo.