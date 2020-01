È ancora DooM: ecco come Eternal cambia lo shooter classico

DooM (2016) è stato un titolo molto apprezzato dai giocatori di vecchia data, e non solo, che lo hanno ritenuto un adattamento coerente del DooM classico alle meccaniche degli shooter moderni. Rispecchiava la frenesia della tradizione DooM e un tipo di gameplay spensierato e appagante, senza snaturare la "lore" dello shooter id Software, apparentemente banale ma comunque popolata da una serie di mostri che oggi fanno parte della leggenda.

Basato su combattimenti che prevedevano gruppi di nemici, DooM (2016) spingeva il giocatore a uccidere in serie le minacce perché, facendolo nel modo opportuno, recuperava risorse vitali e armatura, indispensabili per poter proseguire nei combattimenti. DooM Eternal è una sorta di versione riveduta e corretta di quel titolo, ampliando le mappe e offrendo un contesto narrativo migliore, più qualche novità sul piano del gameplay.

Lo abbiamo provato per tre ore al MOBA di Milano, su una postazione con configurazione corazzata e monitor a 144 Hz. Il motore grafico su cui il titolo si basa, id Tech 7, è concepito per offrire un'esperienza fluida e reattiva, da giocare assolutamente a frame rate molto alti. È per questo che con un monitor con refresh rate alto DooM Eternal migliora, e diventa un'esperienza spettacolare.

id Software lo definisce "combat puzzle", proprio perché all'interno di questi gruppi di mostri bisogna individuare chi attaccare per primo per recuperare risorse e quale arma usare per ogni occasione. Inoltre, i nemici più grossi presentano delle vulnerabilità che vanno sfruttate nella maniera opportuna. Il tutto all'interno di un flusso infinito di citazioni dal passato, che il giocatore di vecchia data non faticherà a riconoscere: si va dal tema musicale classico di DooM ai suoni che scandiscono il colpo arrecato al nemico o l'apertura di una porta metallica. Nostalgico!

Non ci può essere un gioco della serie DooM, o più in generale sviluppato da id Software, con una trama che non fa pena. E allora neanche DooM Eternal è da meno. Laè in forte stato di avanzamento e una misteriosa entità conosciuta comeguida un gruppo di Sacerdoti, che stanno aprendo dei varchi dimensionali. Le forze dell'Inferno hanno iniziato a invadere la Terra, e mentre l'si sforza di difenderla, ilarriva per respingere i demoni.

A parte le battute, come anticipato, l'immaginario di DooM non è da sottovalutare, perché i suoi Demoni fanno ormai saldamente parte del bagaglio culturale videoludico. All'inizio dell'esperienza il giocatore si trova a Exultia, città dimenticata del passato delle Sentinelle, per acquisire un dispositivo necessario a trovare i Sacerdoti Infernali rimasti e salvare la Terra. Nel livello Base dei seguaci, lo Slayer, con il localizzatore celestiale, deve trovare la posizione del prossimo Sacerdote Infernale e sconfiggerlo per ripulire la Terra dall'invasione demoniaca.

Nella parte conclusiva della parte che abbiamo provato, si interpretava un Revenant, uno dei demoni più iconici della serie. Dotati di lanciarazzi da spalla in grado di sparare missili autoguidati a raffica, questi esseri possono causare danni ingenti in pochissimo tempo. La parte con il Revenant dava modo di sbloccare e accedere alla mitica Doppietta, un'arma devastante a corto raggio che dispone di un unico modulo, detto Gancio da macellaio. Con questo è possibile agganciarsi ai nemici, raggiungerli velocemente e farli fuori con un colpo solo sfruttando l'ampia rosa dei proiettili della Doppietta.

I Demoni sono il punto forte del gioco, e ciascuno di loro presenta una vulnerabilità da sfruttare. Nel caso dell'Aracnotron, ad esempio, il fuoco va concentrato sulla torretta che porta sul dorso. Nel caso del Cacodemone, invece, bisogna sparare una bomba adesiva in bocca. E per il Mancubus mirare ai cannoni da braccio. Tornano molti altri Demoni tipici, come Imp, Zombi e Flagellanti, ma ci sono anche alcune novità. I Gargoyle sono in grado di librarsi in volo e attaccano solitamente in branco: il fucile d’assalto con il Mirino di precisione è lo strumento più affidabile per abbatterli. Carcassa, invece, sono dei demoni sono in grado di impiegare uno scudo energetico per proteggere gli altri demoni, costringendo lo Slayer a cambiare strategia in combattimento e ad attaccare con il Fucile al plasma.

Quando si danneggia abbastanza un demone questo rimane stordito e comincia a lampeggiare: in queste condizioni si può eseguire un'uccisione epica. Anzi, le uccisioni epiche non sono solamente consigliate perché spettacolari e appaganti, ma fondamentalmente obbligatorie perché consentono di ripristinare una parte dell'energia vitale. DooM Eternal è un gioco dal livello di sfida alto, che non perdona niente o quasi al giocatore, per cui recuperare risorse vitali è di fondamentale importanza, anche perché si affrontano gruppi composti da tantissimi nemici.

Uccidere un nemico con la Motosega, alimentata dal carburante, permette di recuperare i proiettili. Quando saremo a corto di proiettili, infatti, lo Slayer passerà automaticamente alla Motosega per permetterci di rimpinguare i nostri caricatori. Inoltre, l'uccisione epica può essere eseguita anche a ragionevole distanza, che tra l'altro aumenta potenziando opportunamente le abilità dello Slayer. C'è anche il Getto infuocato, che si abilita con "R" (in questo gioco non si ricarica!), che consente di dare fuoco ai nemici e far loro rilasciare frammenti di corazza, una strategia altrettanto valida rispetto al recupero di risorse vitali.

Le armi sono molto importanti in DooM Eternal, ovviamente, e possono essere potenziate con le cosiddette. Ad esempio, per ilabbiamo bombe adesive e fuoco automatico, mentre alpossiamo aggiungere il mirino di precisione e i micro-missili. Ile ilsono le altre due armi disponibili nella prima parte del gioco. Il modulo Vampata incandescente del Fucile al plasma consente di accumulare calore per poi sprigionarlo in una potente scarica di energia, mentre il Raggio a microonde emette un flusso concentrato di energia al plasma che immobilizza un bersaglio fino a farlo esplodere. Il lanciarazzi, invece, può essere equipaggiato con la Detonazione remota o con la Raffica a ricerca, che consente di acquisire un bersaglio e colpirlo con tre razzi autoguidati.

Nei livelli di gioco, poi, si trovano i Cristalli delle Sentinelle, che possono essere usati per potenziare permanentemente la capacità massima di salute, corazza o munizioni. A ciascun potenziamento è associato un potenziamento ulteriore: ad esempio, si possono così ottenere più frammenti di corazza con il Getto infuocato. Altra possibilità di personalizzazione dello Slayer è poi rappresentata dalle Rune, anch'esse rinvenibili esplorando i livelli di gioco. Le Rune possono rallentare il tempo quando il personaggio si trova a mezz'aria, aumentare il controllo dei movimenti in aria, eseguire le uccisioni epiche più rapidamente o da maggiore distanza, far sì che i nemici uccisi dall'onda d'urto del Pugno di Sangue rilascino salute.

A proposito del Pugno di Sangue, si tratta di un attacco in mischia il cui indicatore si riempie eseguendo uccisioni epiche. Ci sono poi Bombe criogene e Granate a frammentazione, che naturalmente arrecano danni ad area (si lanciano con Ctrl sinistro). Lo Slayer, tra un livello e l'altro, può tornare sulla propria nave spaziale, una sorta di hub dal quale può potenziare il suo equipaggiamento e l'Armatura Praetor.

Una meccanica completamente inedita rispetto al capitolo precedente riguarda le fasi da platformer. Adesso lo Slayer può agganciarsi a pareti sopraelevate, saltare da una piattaforma all'altra, abilitare meccanismi a tempo, e scattare sul vuoto. Queste sezioni corrispondono a enigmi dalla risoluzione tutt'altro che semplice: bisogna essere molto veloci e precisi per arrivare alla piattaforma di destinazione. Le parti da platformer spezzano il ritmo canonico fatto di sole meccaniche da shooter pure, ma questa componente non ci sembra ancora rifinita come al resto, soprattutto dal punto di vista tecnico.

In definitiva, DooM Eternal è un modo per ripulire il gioco precedente e portarlo a un nuovo livello. Rischia, a tratti, di essere un "more of the same", ma offre un gameplay genuino e frenetico come i giochi di una volta sapevano fare. Quelli che non perdonavano il minimo errore e che si concentravano solo sulla componente più squisitamente ludica.