DooM 4 cancellato: un video mostra un gameplay simile a DooM 3

Il progetto DooM 4 risale a circa 10 anni fa, quando John Carmack era ancora in id Software e la software house texana non era stata ancora acquisita da Bethesda Softworks. Dopo l'acquisizione fu cancellato e DooM cambiò completamente.

Come evidenzia questo video di gameplay che mostra un prototipo di DooM 4, si sarebbe dovuto trattare di un gioco di sopravvivenza e immedesimazione molto più simile a DooM 3, con qualche scenario all'aperto e alla luce del sole in più rispetto al super claustrofobico predecessore. Questa impostazione consentiva a id Software di fornire un dettaglio grafico notevole e illuminazioni molto realistiche. DooM 2016 e DooM Eternal, come ben sappiamo, si caratterizzano per ben altri ritmi, con un numero di nemici sullo schermo sensibilmente superiore. Per certi versi la loro immediatezza li accomuna maggiormente al DooM originale rispetto a DooM 3.

Personalmente preferisco l'approccio DooM 3/DooM 4. E voi che ne dite?